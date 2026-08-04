Muškarca (22) optužili za nasilje nad partnericom: Tukao ju je, čupao za kosu i vrijeđao

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podignulo je optužnicu protiv 22-godišnjaka zbog nasilja u obitelji i nanošenja tjelesnih ozljeda izvanbračnoj partnerici. Tužiteljstvo za njega traži jedinstvenu kaznu od godinu i dva mjeseca zatvora te produljenje ranije određenih mjera opreza zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, piše KAportal.

Prema optužnici, muškarac je od studenoga 2024. do 30. ožujka 2026. godine psihički i fizički zlostavljao partnericu s kojom je živio, najprije u obiteljskoj kući, a potom u stanu. Tereti ga se da ju je vrijeđao pogrdnim imenima, omalovažavao i ponižavao, govorio joj da je bolesna i da se treba liječiti, a u više navrata i fizički napadao. Prema navodima optužnice, gurao ju je, udarao rukama i nogama, čupao za kosu te joj zadavao udarce po glavi, rukama i nogama.

Krajem ožujka ove godine je, prema optužnici, više puta udario u koljena te snažno stiskao za podlakticu. Zadobila je natučenja oba koljena i lijeve podlaktice, a sudski vještak medicinske struke ozljede je okvalificirao kao lake tjelesne ozljede. Na ispitivanju je 22-godišnjak odbacio većinu optužbi. Priznao je da su se svađali te da ju je u nekim situacijama uhvatio za ruke kako bi je, kako tvrdi, smirio. Fizičko nasilje je negirao.

Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sudu da ga za oba kaznena djela osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca te da mu produlji ranije određene mjere opreza zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.