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Muškarca (22) optužili za nasilje nad partnericom: Tukao ju je, čupao za kosu i vrijeđao

Piše Iva Tomas,
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Muškarca (22) optužili za nasilje nad partnericom: Tukao ju je, čupao za kosu i vrijeđao
Foto: Canva/Pixsell
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Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sudu da ga za oba kaznena djela osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca

Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu podignulo je optužnicu protiv 22-godišnjaka zbog nasilja u obitelji i nanošenja tjelesnih ozljeda izvanbračnoj partnerici. Tužiteljstvo za njega traži jedinstvenu kaznu od godinu i dva mjeseca zatvora te produljenje ranije određenih mjera opreza zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, piše KAportal.

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Prema optužnici, muškarac je od studenoga 2024. do 30. ožujka 2026. godine psihički i fizički zlostavljao partnericu s kojom je živio, najprije u obiteljskoj kući, a potom u stanu. Tereti ga se da ju je vrijeđao pogrdnim imenima, omalovažavao i ponižavao, govorio joj da je bolesna i da se treba liječiti, a u više navrata i fizički napadao. Prema navodima optužnice, gurao ju je, udarao rukama i nogama, čupao za kosu te joj zadavao udarce po glavi, rukama i nogama.

Krajem ožujka ove godine je, prema optužnici, više puta udario u koljena te snažno stiskao za podlakticu. Zadobila je natučenja oba koljena i lijeve podlaktice, a sudski vještak medicinske struke ozljede je okvalificirao kao lake tjelesne ozljede. Na ispitivanju je 22-godišnjak odbacio većinu optužbi. Priznao je da su se svađali te da ju je u nekim situacijama uhvatio za ruke kako bi je, kako tvrdi, smirio. Fizičko nasilje je negirao.

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Općinsko državno odvjetništvo predložilo je sudu da ga za oba kaznena djela osudi na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca te da mu produlji ranije određene mjere opreza zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.

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