SAD JE I SLUŽBENO

Piše HINA,
Ministar Ružić povukao žalbu oko inkluzivnog dodatka...
Zagreb: Prisegnuo Alen Ružić, novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pojašnjavaju da se povlačenje žalbe odnosi na konkretan upravni spor te predstavlja prvi korak, a detaljne upute za daljnje postupanje su u pripremi o čemu će javnost i svi zainteresirani biti pravodobno informirani.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, na čelu s ministrom Alenom Ružićem, povuklo je 6. ožujka žalbu na nepravomoćnu Odluku Upravnog suda u Zagrebu iz siječnja ove godine prema kojoj je Sud bio stajališta da nasljednici imaju pravo nastaviti postupak potraživanja inkluzivnog dodatka.

Upravni sud u Zagrebu donio je u siječnju nepravomoćnu presudu po kojoj će nasljednici imati pravo na isplatu inkluzivnog dodatka preminule osobe, utvrdi li se u postupku da je osoba imala na to pravo. Procjena je da je riječ o 15 tisuća osoba koje su predale zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminule prije nego što je sustav socijalne skrbi donio rješenje. 

Presuda nalaže da sustav socijalne skrbi nastavi s postupkom, neovisno o smrti podnositelja zahtjeva. Ako se utvrdi da je osoba imala pravo na inkluzivni dodatak, onda je država dužna nasljednicima isplatiti iznos od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja.

Nakon što ga je 20. veljače Sabor potvrdio za novog ministra socijalne skrbi, Alen Ružić (HDZ) je kao prve poteze na novoj dužnosti najavio povlačenje žalbe na nepravomoćnu presudu Upravnog suda oko inkluzivnog dodatka, poboljšavanje sustava vještačenja te smanjenje administracije.

