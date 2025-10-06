Kaštela tuguju za planinarima, oprostili se i sa slavnog turnira: 'Nikad ih nećemo zaboraviti...'

Zbog tragične pogibije dvojice sumještana u Julijskim Alpama u Sloveniji, braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva, iz Gradske uprave Kaštela najavili su da će u gradu biti proglašen dan žalosti.

"Ta tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu", rekao je Hini glasnogovornik Grada Kaštela Frane Smoljo.

U ime Grada Kaštela izrazio je iskrenu sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama. Kako su pojasnili iz Gradske uprave, gradonačelnik Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti, a odluka će biti donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih te nakon što se utvrdi kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela.

Mještani Kaštela s tugom govore o Rokovoj i Andrijinoj dobroti, skromnosti i ljubavi prema rodnom kraju. Stariji Roko nedavno se oženio, a obojica su, kako kažu njihovi poznanici, bili “uzoriti momci i ponos svoga mista”.

Na društvenim mrežama brojni Kaštelani i prijatelji oprostili su se od braće dirljivim porukama, a oprostili su se i ogranizatori popularnog turnira Prvenstvo svita na male branke Kaštel Lukšić:

Još uvijek u nevjerici i sa velikom tugom u srcu izražavamo najdublju sućut obitelji i prijateljima dragih nam pokojnika.

Roko i Andrija bili su i zauvijek će ostati upamćeni kao pravi primjer momaka koji su živjeli za svoje misto! Fanatizam, odlučnost i emociju godinama su prenosili i na turnir koji im je puno značio, a svaki njihov nastup budio je poseban interes publike.

Već smo pisali da su upravo njih dvojica glavni razlog zašto su svijetla reflektora gorila tokom cijele godine. Njihova legendarna Kosirica postala je jedan od zaštitnih znakova turnira te vjerujemo da će njihovi prijatelji nastaviti tamo gdje su oni, nažalost, prerano stali.

Nerazdvojni su bili u ovozemaljskom životu, zajedno idu i u vječni. Nema te lavine koja može zatrpati uspomene, a mi ih nikad nećemo zaboraviti.

Od trećeg poginulog planinara su se oprostili članovi planinarskog društva koje je pomagao godinama.

"Shrvala nas je tužna vijest kako se u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege Marija koji nam je nesebično pomagao tijekom velike obnove Doma, i fizički i donacijama. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i svim prijateljima stradalih planinara. Počivali u miru Božjem", poručili su iz društva.

Slovenske spasilačke službe u nedjelju su pronašle tijelo prvog poginulog, a u ponedjeljak i tijela druge dvojice planinara koji su stradali u lavini ispod vrha planine Tosc u Julijskim Alpama.

Kaštela i Solin ovih su dana obavijeni tugom za trojicom planinara koji su, kako ističu njihovi prijatelji, živjeli s ljubavlju prema prirodi i ljudima, i koji će u svojim zajednicama zauvijek ostati upamćeni.