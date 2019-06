Katastar mu je problem broj 1, a on ga prvi ignorira i izigrava

Kao jednu od reformskih mjera, Vlada je prihvatila spajanje katastra i zemljišnih knjiga u jednu instituciju. Smatram kako je to ‘reforma svih reformi’. Imamo vrlo nesređeno stanje u katastru i zemljišnim knjigama, što sprečava velike investicije i stvara probleme našim sugrađanima bilo da je riječ o velikim investicijama, nasljeđivanju, kupoprodaji ili nečemu drugom.

Pričao je tako 2016. jedan od naših najbogatijih ministara, Lovro Kuščević, kojega je HDZ postavio prvo da vodi sektor graditeljstva, a zatim i uprave. Ipak, reformirao nije ni svoje papire - sagradio je vilu.

Iznajmljuje je za paprene cijene, a u katastru je i dalje vodi kao pašnjak.

- Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar. Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine. Tko će o svemu voditi računa - rekao je ministar Kuščević za Telegram.

Tijekom utorka ga nije bilo moguće dobiti na telefon za daljnja pojašnjenja oko problema s tom nekretninom. Građevinska dozvola za kuću u Nerežišćima na Braču, koja u imovinskoj kartici broji 350 kvadrata i vrijedi šest milijuna kuna, izdana je u prosincu 2004. godine. Uvjerenje za uporabu objekta dobio je navodno još 2008., no nije zaveden zadnji korak, upis promjene u katastru.

Tako je to stajalo čak 11 godina, sve do utorka, kad je ministar obećao sam sebi riješiti problem.- On time može naštetiti sam sebi. Ako papiri nisu čisti, a imamo tu odmak vremena, čovjek se može lako dovesti u probleme bude li išta želio raditi s tom nekretninom - rekao nam je jedan odvjetnik koji se bavi problematikom nekretnina i zemljišnoknjižnih odnosa. Priznao je i sam da ima puno klijenata koji su ili zaboravili srediti papire ili su naslijedili problematične nekretnine.- U ovom slučaju je pitanje je li sve u redu s uporabnom dozvolom. Preko nje se rješava kategorizacija objekta kako bi se mogao iznajmljivati i tu svi papiri moraju biti čisti - pojašnjava nam odvjetnik.

Sam ministar ne živi u toj kući, nego je iznajmljuje tijekom turističke sezone. O njoj brine agencija Novasol, na čijoj je stranici navedeno kako ima četiri zvjezdice. U nju stane 11 ljudi, ima pet spavaćih soba, četiri kupaonice te je navedeno kako je sve to raspoređeno na 239 četvornih metara.

Za tjedan dana uživanja u kompletnoj peterosobnoj vili s vanjskim grijanim bazenom, spravama za vježbanje, roštiljem i svom mogućom opremom za obitelj s dvoje djece platit ćete točno 16.391 kunu. Odnosno 2340 kuna na dan. U dnevnoj sobi je i “modni” detalj - hrvatski grb s prvim bijelim poljem.

Kako je nedavno izjavio za portal Teleskop, Kuščević s obitelji živi u obližnjoj kućici koja ima svega 60 kvadrata. Ona je sve do prije godinu dana bila gospodarski objekt te je i ona u zemljišnim knjigama na prostoru ministrovog “pašnjaka”. Podsjetimo, Kuščević se hvalio kako želi srediti zemljišne knjige i katastar kako bi doveo nove velike investicije u Hrvatsku. Prije nekoliko dana čak je i pustio u pogon portal katastar.hr.

- Ovo je još jedan od projekata kojim se potvrđuje smjer ove Vlade, a to je digitalizacija javnih usluga, transparentnost i učinkovitost. Vjerujem da će portal pomoći u ubrzavanju investicija i podizanju investicijske klime, transparentnosti i sigurnosti podataka u Hrvatskoj. Portal će pomoći građanima, gospodarstvenicima, poduzetnicima i obrtnicima da na brz, lak i učinkovit način imaju uvid u podatke o svojoj nekretnini ili o drugim nekretninama. Vlada želi razvoj digitalnog društva, transparentnost i otvorenost podataka te da sva tijela realiziraju različite projekte digitalizacije ukupne vrijednosti 2,7 milijardi kuna, što je više nego Pelješki most - rekao je Kuščević.

