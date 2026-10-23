Kazne za veličanje ustaškog režima u Rijeci: Ženi kaznena prijava, organizatoru 700 eura

Zbog javnog reproduciranja pjesme “Jasenovac i Gradiška Stara” na otvaranju Armadina murala u Rijeci, kojom se veliča ustaški režim te širenja snimke putem društvenih mreža prekršajno je kažnjen 31-godišnji muškarac, a kazneno prijavljena 41- godišnja žena.

Policijska uprava primorsko-goranska izvijestila je da je kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da je 41-godišnjakinja putem društvene mreže javno objavila videosnimku reprodiciranja te pjesme.

Njome se veliča ustaški režim i potiče na mržnju prema skupini ljudi zbog njihove nacionalne pripadnosti, a time je 41-godišnjakinja taj sadržaj učinila dostupnim neograničenom broju korisnika društvene mreže, navodi primorsko-goranska policija.

Pjesma je puštena 17. listopada u Kvaternikovoj ulici u Rijeci tijekom otkrivanja Armadinog murala.

Organizator tog okupljanja, 31-godišnji muškarac, omogućio je javno reproduciranje pjesme te time narušio mir i dostojanstvo građana, dodaje policija.

Osumnjičena 41-godišnjakinja je kazneno prijavljena državnom odvjetništvu za javno poticanje na nasilje i mržnju, a 31-godišnjaku je uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 700 eura, dodaje policija.