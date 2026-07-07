Kazneno ga prijavili! Muškarac ušao na brod Austrijanca (83) kod Šibenika pa ga fizički napao

Protiv muškarca (35) podnesena je kaznena prijava zbog sumnje da je u Grebaštici fizički napao i lakše ozlijedio austrijskog državljanina (83), a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je šibensko-kninska policija.

Prema rezultatima istrage šibenske policije, osumnjičeni je u petak, 3. srpnja, u poslijepodnevnim satima došao na brod u vlasništvu 83-godišnjeg austrijskog državljanina, koji se nalazio u uvali Galešnica u Grebaštici.

Nakon kraćeg verbalnog sukoba, 35-godišnjak je fizički napao 83-godišnjaka i nanio mu lakše tjelesne ozljede, navodi policija. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.