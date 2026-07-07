Osumnjičeni je u petak došao na brod u Austrijanca te mu nakon kraćeg verbalnog sukoba nanio lakše tjelesne ozljede
Kazneno ga prijavili! Muškarac ušao na brod Austrijanca (83) kod Šibenika pa ga fizički napao
Protiv muškarca (35) podnesena je kaznena prijava zbog sumnje da je u Grebaštici fizički napao i lakše ozlijedio austrijskog državljanina (83), a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je šibensko-kninska policija.
Prema rezultatima istrage šibenske policije, osumnjičeni je u petak, 3. srpnja, u poslijepodnevnim satima došao na brod u vlasništvu 83-godišnjeg austrijskog državljanina, koji se nalazio u uvali Galešnica u Grebaštici.
Nakon kraćeg verbalnog sukoba, 35-godišnjak je fizički napao 83-godišnjaka i nanio mu lakše tjelesne ozljede, navodi policija. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.
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