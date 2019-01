Kaznili ih jer su rodile: Radnice ipak neće morati vratiti novac

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić riješio je suludi birokratski apsurd. Radnice čije su tvrtke otišle u stečaj dok su bili na rodiljskom dopustu ili bolovanju ipak neće morati platiti desetke tisuća kuna duga Zavodu za zdravstveno osiguranje.

Prije dva mjeseca 24sata otkrila su nevjerojatni birokratski apsurd na primjeru radnica Algoritma koje su bile na rodiljskom dopustu kad je nad njihovom tvrtkom u jednom danu otvoren i zatvoren stečaj. Njih nitko nije obavijestio, a kad su im istekle rodiljske naknade, otkrile su da su ni na nebu ni na zemlji. Službeno su se vodile kao zaposlene, pa nisu mogle na Zavod za zapošljavanje. Nisu mogle dobiti niti zdravstveno osiguranje. S druge strane, kad su se javile Zavodu za zdravstveno osiguranje, oni su im rekli da su izgubile prava od dana kad je tvrtka ugašena. Pa su tražili da vrate po 13.000 kuna koje su dobile za rodiljske naknade. Prijetila im je i ovrha. Bile su kažnjene što su rodile. Stečajni upravitelj se pravdao da im nije mogao dati otkaz jer nisu znali da postoje!

30 propalih poslodavaca i 250 radnika

Bivša uprava kaže da im nisu mogli dati otkaz po zakonu. Nakon objave priče pokazalo se da Sanja Boban Sotski i Dajana Topalović, koje su prve podijelile priču s nama nisu jedine koje su se našle u ovoj bezizlaznoj birokratskoj situaciji zbog neusklađenih zakona i procedura. Javio nam se još niz radnika koji su bili na bolovanju ili rodiljskom kad su im tvrtke ugašene. I svi su ostali bez ičega, a još su im prijetile ovrhe. Ministri zdravstva, pravosuđa, rada i mirovinskog sustava čudili su se ovom apsurdu i obećali da će ga riješiti. Radna skupina koja je formirana da sve ispita pronašla je ukupno 250 radnika kod 30 propalih poslodavaca koji su u istoj situaciji.

Foto: Željko Hladika/24sata/JGaloic/DJavorovic/BFilic/IGalovic/PIXSELL

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U proceduru su puštene zakonske izmjene kojima će se obustaviti naplata svim radnicima. Oko 11 milijuna kuna Zavodu za zdravstveno osiguranje bit će plaćeno iz državnog proračuna. Ministarstvo pravosuđa poslat će okružnicu i svi stečajni upravitelji ubuduće će morati provjeravati ima li zaposlenika na bolovanju ili na rodiljskom kako se ovakve mučne situacije ne bi više nikad ponovile - kaže nam sugovornik iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Zavod za zdravstveno osiguranje htio je naplatiti taj novac jer su radnici primali naknade kao da su zaposleni, a one su više nego da su nezaposleni. Samo, problem je što ni radnici ni Zavod za mirovinsko nisu znali da su tvrtke ugašene, pa da su i htjeli, radnici se nisu mogli sami odjaviti, a nitko im nije mogao dati otkaz. Država je otpisom duga riješila gorući dio problema. Ali, nažalost, ne sve.

Svi radnici ne mogu se prijaviti na Zavod za zapošljavanje i od njega dobivati naknadu ako su još nezaposleni.

Jer iako su odjavljeni tek nedavno, smatra se da im je radni odnos prestao mjesecima prije, kad je tvrtka ugašena.

Plačem pred djecom...

- Ne bolovanju sam bila jer sam prošla ove godine tri teške operacije. Bolovanje sam morala prisilno prekinuti, ne dobivamo niti kune naknada za bolovanje niti za nezaposlene - kaže nam Danica Rajić, zaposlenica Algoritma oboljela od karcinoma.

Svi radnici s kojima smo jučer razgovarali sretni su što je ministarstvo odlučilo ispraviti ovu pogrešku i što neće dobiti ovrhe. Ali očekuju da ministarstvo riješi i drugi dio problema.

Nataša Hasanec (36) iz malog mjesta kraj Križevaca bila je na rodiljskom dopustu za treće dijete. Krajem studenog stiglo joj je rješenje da više nema pravo na naknadu jer joj je tvrtka ugašena. Kaže da je vlasnik otvorio novu tvrtku, a njena mljekara Le-Milk više ne postoji.

- Pitaju me djeca zašto plačem. Kako da im kažem da se brinem hoćemo li imati za hranu... - kroz suze govori Nataša, koju smo utješili da je sigurno neće ovršiti za razdoblje dok je dobivala naknadu. No i ona čeka što će biti dalje.

- Trebala sam primati naknadu od oko 2300 kuna još godinu i mjesec dana. Sad ne primam ništa. Jer tvrtka je ugašena, a na burzu se ne mogu prijaviti. Ne znam više kome se obratiti - kaže nam.

Ukupno ih je osmero u kućanstvu i svi ovise samo o muževoj plaći. Uz troje djece, ona i muž brinu se o troje svojih roditelja.

Martina Marinović iz Voćina u istoj je situaciji.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Dobro je da nas neće ovršiti, noćima zbog toga nisam spavala. Baš ste me obradovali. Ali niti ja više ne primam ništa iako sam trebala dobivati rodiljsku naknadu. Ne mogu se prijaviti na burzu. Nadam se da će i to ministarstvo riješiti i da ću se moći prijaviti kao nezaposlena jer ovisimo o suprugovoj plaći - kaže Martina, koja sad čeka i četvrto dijete. Prijavljena je na zdravstveno osiguranje preko supruga.

Izgubili pravo od države

I Sanja Boban Sotski i Dajana Topalović iz Algoritma kažu da im je drago što je ministar ispunio svoje obećanje. Kad smo objavili priču, Pavić ih je osobno nazvao i to obećao.

- Bilo je teško živjeti u neizvjesnosti i hoćete li ipak jednog dana dobiti ovrhu - kaže Sanja, majka dvoje malodobne djece.

- Pao mi je kamen sa srca - kaže Dajana.

No obje kažu da bi država do kraja trebala ispraviti svoju grešku. Njihovi kolege koji su dobili otkaz iz Algoritma redom su dobili i tri minimalne plaće koje osigurava Agencija za radnička potraživanja. One i svih ostalih 250 zaposlenih nisu jer im je prošao rok. Također, žele i prava na Zavodu za zapošljavanje. I tu su im prošli rokovi za prijavu jer su ih vodili kao zaposlene iako je tvrtka ugašena. Obje su sad nezaposlene.

Ministarstvo još radi izračun

- Tražim posao, ali sad sam još kod kuće i nemam naknadu za nezaposlene. Tražimo samo jednaka prava kao i ostali - kaže Sanja.

Iz ministarstva nam neslužbeno kažu da rade i na rješavanju tog pitanja i da će se svi moći prijaviti na Zavodu za zapošljavanje. No napominju i da neće moći dobiti naknadu za nezaposlene ako im je isplaćeno više kroz naknade za bolovanje ili rodiljske naknade. Taj dio se još usklađuje.

Krešo Sever iz NHS-a, koji je otpočetka pomogao da se problem riješi, kaže da se radnicima moraju omogućiti prijavu na burzu i buduće naknade.

- Treba im omogućiti sva prava jer su zbog pogreške birokracije bili zaboravljeni - kaže Sever.

Na bolovanju

Radnik Algoritma, Dario Marušić bio je na bolovanju zbog teške operacije kralježnice. Tad je shvatio da gubi zdravstveno.