'mogao se vratiti nakon 15 dana'

Kekin o povratku Beroša u KBC Sestre Milosrdnice: Ako građani osjećaju mučninu, to je prirodno

Kekin o povratku Beroša u KBC Sestre Milosrdnice: Ako građani osjećaju mučninu, to je prirodno
Zagreb: Ivana Kekin i Jelena Miloš održale konferenciju za medije o neisplatama socijalnih naknada | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ivana Kekin je kritizira povratak Vilija Beroša u KBC Sestre milosrdnice. Sumnja u njegovu spremnost i zakonitost zapošljavanja. Zdravstvo u krizi, a političko kadroviranje ne prestaje...

Zastupnica stranke Možemo! i predsjednica Odbora za zdravstvo Hrvatskog sabora Ivana Kekin gostovala je u N1, gdje je komentirala povratak bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša na radno mjesto neurokirurga u KBC Sestre milosrdnice, kao i aktualno stanje u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Kekin je izrazila sumnju u profesionalnu spremnost bivšeg ministra nakon dugog izbivanja iz prakse.

- Teško je reći da motoričke vještine u osam godina nisu stradale. Radi se o vrlo, vrlo suptilnom poslu - rekla je Kekin, dodavši kako bi takav povratak mogao izazvati poteškoće u skrbi za pacijente.

Istaknula je i šire nezadovoljstvo građana stanjem u zdravstvu.

- Dno je stalno dublje i dublje. Pacijenti čekaju po dvije godine na pregled, dok novac iz sustava odlazi u podzemlje koje mašta o 10 posto zdravstvenog proračuna. Ako građani osjećaju mučninu, to je potpuno prirodno - govori.

Osvrnula se i na sumnje u političko kadroviranje unutar zdravstvenog sustava, rekavši da ono postoji “čitavo vrijeme”, te da je to jedan od ključnih razloga za njegovu nefunkcionalnost.

- Tim se funkcijama trguje i daju se ljudima najlojalnijima HDZ-ovoj vlasti. Ovaj slučaj je posebno sramotan jer se radi o aferi u kojoj se ministra nazivalo ‘Mali’ - dodaje.

Kekin je također podsjetila da se Beroš mogao vratiti u Sabor, no odlučio je vratiti se u bolnicu.

- Ministar se mogao vratiti u Sabor, to je ovisilo samo o njemu. Nitko mu ne može zabraniti da aktivira mandat - istaknula je.

Dodala je i da postoje sumnje u zakonitost samog zapošljavanja.

- U natječaju KBC-a Sestre milosrdnice stoji da kandidat mora priložiti potvrdu da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Zanima me je li bivši ministar zadovoljio taj uvjet - rekla je Kekin, podsjetivši da je u srpnju objavljen natječaj, a potom se pojavila informacija da je Beroš već zaposlen, što je kasnije demantirano.

Na kraju je poručila kako se u ovom slučaju postavlja pitanje moralne odgovornosti, ne samo Beroša, već i onih koji su mu omogućili povratak:

- Postavlja se pitanje i onima koji su ga birali – pa gdje je zdrav razum? – zaključila je Ivana Kekin.

