Kekin o uhićenju: Sve je to bio igrokaz, cilj je bio poniženje. To je prvo bio napad na Možemo!

Bilo je ružno i šokantno, bio sam van sebe, nisam znao što se događa. Cijelo to iskustvo ulaska u naš stan, to moje privođenje, pa onda taj pretres stana. Onda, naravno, vrhunac cijelog spektakla je bilo spektakularno privođenje, ulazak u automobil policijski s puno novinara koji su to slikali. Zatim su me vozili u pritvor, tamo su sve to obavili, sve te procedure. Sve to traje. Onda su me vozili na drugi dio grada u DORH, gdje su me, nakon desetak minuta razgovora sa službenicima, pustili. Kao da mogu ići doma, što je samo dokaz tome da je sve to bio inscenirani igrokaz. Ja sam bio dojma da su i policajci bili svjesni toga, da je sve to bio igrokaz koji služi tome da me se sramoti, maltretira i ponižava. To je zapravo bio cilj cijele te akcije, čim je to trajalo desetak minuta, ispričao je Mile Kekin u intervjuu za RTL Direkt.

Kaže da je cilj bio njegovo poniženje i da se sve moglo obaviti tako da je došao u DORH i rekao što su ga pitali.

- Tamo su me pitali kako je došlo do toga, kako sam ja kupio tu kuću. Ja sam rekao da sam to, to i to napravio. Aha, dobro, možete ići, slobodni ste. I onda te opet voze nazad na drugi dio grada i onda ti vraćaju stvari - kaže Kekin.

Ispričao je kako su mu oduzeli vezice te mobitel i laptop bez kojih je dva mjeseca, što mu je, kaže, sredstvo za rad uz gitaru.

- Ja sam razgovarao s nekim IT stručnjacima koji su rekli da su to vađenje podataka mogli obaviti za 15 minuta. Ali uglavnom, vratili su mi vezice, hvala Bogu - rekao je.

Govoreći o kavi s Jelavićem i svom statusu kaže da je htio sebi učiniti probavljivim i da je samo naglasio bizarnost situacije.

Na pitanje zašto je šutio, a izjave je davala Ivana Kekin, rekao je kako je bio vrhunac kampanje, a krenulo se se i s drugom kampanjom te da je bio svjestan da će, što god kaže, biti zloupotrebljeno protiv njega. Odlučio je pričekati, napisati pjesmu i kad prođu izbori reći što ima.

- Ja naprosto nisam pratio tu scenu, tih godina kada je bila jako aktualna, kao što ni ne pratim nogometnu scenu više. Ja se krećem u miljeu gdje nije neuobičajeno da se ja nalazim s nepoznatim ljudima. Cijelo vrijeme imaš pozive od ljudi koji bi htjeli neki koncert pa hoće da im objasniš što je to, pa s raznim režiserima u vezi nekih uloga. U poslu kojim se ja bavim događa se da se nađeš s čovjekom kojeg ne znaš. Nikad mi se nije dogodilo u ovih 50 godina da se netko lažno predstavi - rekao je o susretu s Jelavićem.

- Mislim da je svima jasno o čemu se tu radi, da je tu prvo bio napad na stranku, na Možemo, čije je moja žena istaknuti član i da sam ja tu ispao kolateralna žrtva. To je jasno, to se sada vidjelo i srećom građani su to prepoznali - dodao je na kraju.