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SABORSKA DRAMA

Kekin: 'Premijeru, jalovi su vaši napadi'. Plenković: 'Dušice, ovo ne ide kako smo si zamislili'

Piše 24sata,
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Kekin: 'Premijeru, jalovi su vaši napadi'. Plenković: 'Dušice, ovo ne ide kako smo si zamislili'
Foto: Igor Kralj / Pixsell
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Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite?, pitao je premijer zastupnicu Možemo!

Nakon dvomjesečne pauze, saborski zastupnici sjeli su u svoje klupe. Na 'aktualcu' premijer i ostatak Vlade odgovarao je na pitanja ostalih zastupnika. Među brojnim raspravama našla se i ona između Ivane Kekin te Andreja Plenkovića.

- Građanima je dosta da ih se laže, da ih se krade, da ih se truje. Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je: Jeste li toga svjesni - pitala je Kekin.

Plenković joj je odgovorio:

- Prozvali ste bivšeg državnog inspektora, možda vi imate više informacija, ali ja nisam shvatio da je i on uhvaćen u ovoj temi Gospića. Ono što je bitno za razliku od vas koji ste tražili povjerenje građana Zagreba, nastojeći poslati poruku, mi ćemo riješiti sve u vezi smeća i otpada. To je bila vaša poruka - rekao je i podsjetio na radnika koji je ostao bez ruke na Jakuševcu.

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Zatim je premijer nastavio dalje:

- Što biste vi ovako napumpani, napravili da se to dogodilo u Gospiću? Pa vi ne samo da bi zapalili Gospić i Liku, vi biste zapalili sve državne institucije, valjda diljem Hrvatske. Pumpali biste i bubnjali kao da nema sutra. A ono ste odšutjeli - rekao je Plenković.

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Nije se premijer zaustavio. Ovog puta, promijenio je ton glasa.

- Dušice, ovo ne ide kako smo si zamislili. Idemo brzo doma i onda ćemo mi na ulicu. Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati, da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Mucice, igrat ćemo se do izbora, igrat ćemo se malo čvršće. I veselimo se toj igri, jer je povjerenje građana i postignuća koje imamo ono što nas zanima, a vas zanima PR - poručio je Plenković.

Kekin bu je brzo odgovorila:

- 'E moj premijeru, jalovi su vaši napadi. I ne funkcioniraju. Vi ste napravili sustav kumskih dogovora, poslušnika, stranačkih iskaznica. Kako ste rekli ono neki dan, munjevito ste reagirali u Lici. Deset godina otpadna mafija radi u ovoj zemlji što hoće, zahvaljujući vama. Mislite da ste svemoćni? A možda si utvarate i da ste hrabri, premijeru. Ovo je vaš kraj. I kao što vi volite reći, gute reise bis bald, auf Wiedersehen.

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