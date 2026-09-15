Plenković: 'O Gospiću najviše govore oni koje ne zanima Gospić već politički probitak...'

Premijer Andrej Plenković uoči početka saborske sjednice u utorak komentirao je temu otpada u Gospiću, poručivši da se tom osjetljivom temom bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj, koje ne zanima ni Gospić ni otpad, nego njihov politički probitak. Predsjednik Vlade je rekao kako je čitao sve što je bilo izgovoreno tijekom proteklih mjesec i pol dana i da je izgovoreno puno riječi koje su bile suvišne, grube i neutemeljene na činjenicama, pa će se, kaže, o tome danas govoriti u Saboru. Poručio je i kako je bilo krivih interpretacija njegovih riječi.

Na novinarsko pitanje koja je njegova poruka prosvjednicima u Raši koji se protive spaljivanju gospićkog otpada u cementari Holcim, premijer je odgovorio da se stvorila atmosfera u kojoj je potpuno izostalo stručno i znanstveno komentiranje određenih izvješća koja su rađena za potrebe kaznenog postupka, koja su interpretirana od političara koji se time bave, a o tome ne znaju baš previše.

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“Oni koji najviše znaju su najmanje rekli. Imamo jednu osjetljivu temu kojom se bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj. Dakle, sve ovo govore ljudi koje jako malo zanima Gospić. Ne zanima ih ni otpad, zanima ih njihov politički probitak i u tom kontekstu je logično da ljudi u Našicama i u Raši imaju određeni zazor, određeni strah, određene upite i zabrinuti su”, poručio je Plenković.

Rekao je kako u potpunosti razumije zabrinutost građana, ali i da te cementare postoje već dugo vremena i imaju određenu gospodarsku aktivnost i imaju dozvole za svoje proizvodne procese.

“Sve što će oni sada raditi s tim vrećama koje dolaze s odlagališta u Gospiću s područja PPK Velebit, one već rade u svom proizvodnom procesu. Dakle, nema ničeg novog. Oni rade ono što bi se reklo 'business as usual'. Samo oni to danas rade u jednom ozračju gdje je stvorena atmosfera da nitko nikome ništa ne vjeruje”, istaknuo je premijer.

Dodao je kako bi prema toj logici bilo najbolje da se odmah zatvore jer ni ovo što rade dosad ne bi mogli raditi u takvom ozračju.

“Apeliram na sve da malo smire ton i smire loptu, da dopuste institucijama, gospodarskim subjektima, onima koji su nadležni da se bave uklanjanjem otpada iz Gospića na način koji je predviđen svim propisanim dozvolama i koji su ovlašteni to raditi, rade bez ikakve ugroze za zdravlje bilo koga tko živi tamo”, rekao je Plenković.

Komentirao je i izjavu saborskog zastupnika IDS-a Dalibora Pausa koji je u utorak poručio da bi istarska cementara trebala odustati od tog posla. Rekao je kako je Holcim dobio europski projekt vrijedan 117 milijuna eura uz podršku države kako bi unaprijedio svoje proizvodne procese.

“To su ozbiljne kompanije koje imaju dozvole za ono što rade. Netko želi politički profitirati, uznemirujući javnost, šireći lažne informacije, nastojeći stvoriti ozračje u kojem se ne može ništa. Što bismo mi sad trebali pratiti svaki komadić tog otpada gdje je išao, kud je otišao i kako je on nestao. To je otprilike to ozračje”, poručio je premijer.

Dodao je i da od svih izvješća imamo konstataciju da negdje ispod odlagališta ima nekih elemenata jednog polumetala - antimona, da mikroplastika postoji tamo gdje je mikroplastika, da PFAS postoji u PFAS-u.

“Najbolje da neće postojati. Nije to bit. Bit je da li je došlo do procesa koji je utjecao na tlo, na hranu, na zrak i na vodu. Je li utjecao? Kome se nešto dogodilo tamo? Nikome. Ono što imamo imamo uznemiravanje javnosti, negativni, de facto pod navodnicima, marketing cijele Like”, istaknuo je.

Uznemiravanje javnosti je apsolutno pretjerivanje

Smatra i da je cijelo to uznemiravanje javnosti apsolutno pretjerivanje, te je dovelo do toga da se radi gospodarska i ekonomska šteta subjektima koji se bave poljoprivredom u Lici.

“Tko će jesti lički krumpir ako ide narativ ekoterorizam, ekocid, zatrovano, otrovano. Ispada da je tamo kataklizma. Jel me razumijete? Ne podcjenjujem problem. Problem postoji, ali zato postoji kazneni postupak koji vodi Državno odvjetništvo i u kojem oni koji su odgovorni za to u kaznenom postupku budu proglašeni krivima i budu odgovorni”, poručio je.

Naglasio je i kako sav monitoring i kontrole, koje rade nadležna tijela, pokazuju da je sustav javne vodoopskrbe u Lici siguran i da je voda za piće ispravna.

Na novinarsko pitanje misli li da bi se problem drugačije tretirao u javnosti da se u sanaciju krenulo čim je Ministarstvo zaštite okoliša doznalo za problem u veljači 2025. što je i glavna zamjerka građanske inicijative “Gospić je naš dom” koja se organizirala smatrajući da je ugroženo njihovo zdravlje, Plenković je istaknuo kako oni sami kažu da je riječ o potencijalnoj opasnosti i da postoji razlika između potencijalne i stvarne opasnosti.

“Uopće ta neka fama da ako neko tijelo naruči neko izvješće od neke institucije, da sad svi koji god rade u državi i Vladi znaju što u tome piše. Mi nemamo pojma ako nešto naruči DORH. Mi apsolutno nikakvog saznanja u Vladi nemamo ako za potrebe nekog slučaja nekog odlagališta, DIRH ili Fond traže neka izvješća. Pa ne bavi se Vlada time. S time se bave oni koji su nadležni”, rekao je premijer.

Dodao je i kako kao predsjednik Vlade u Gospić dolazi 10 godina te da ni na jednom službenom sastanku nitko nikad nije spomenuo taj otpad. "I u tom kontekstu se time oni trebaju i baviti, a ne na način da mi svi skupa znamo što je i da ćemo mi sada isti tren od svih drugih stvari kojima se bavimo, odmah se baviti time. Sve je u redu i razumijemo zabrinutost građana", kazao je.

Poručio je i da je izbor troje sudaca Ustavnog suda jako važna tema za ovu jesensku sjednicu te da predlaže da se odmah krene s tim izborom koji oporba mjesecima blokira.