Kemal Zahirović: Ja se tresem, ne spavam, i moja djeca plaču

Već dva tjedna sukobi romskih obitelji u Zagrebu među glavnim su vijestima u većini hrvatskih medija. Sve je počelo kada su se u Vukomercu, u blizini osnovne škole, oružano sukobili članovi obitelji Osmanović i Zahirović.

Povod za sukob bio je navodni dug od 4000 eura obitelji Zahirović, odnosno danas pokojnog Šerifa Zahirovića (60), glave obitelji, koji je umro koji dan prije sukoba, prema Muharemu Osmanoviću.

Zbog eskalacije nasilja, zbog čega roditelji toga zagrebačkog kvarta nekoliko dana nisu djecu slali u školu, prije nekoliko dana Kemal Zahirović, zvani Mišo, najstariji Šerifov sin i nova "glava obitelji", odlučio je obitelj iz Zagreba povući u Split dok se stvari ne smire.

Svi su odsjeli u Zahirovićevu hostelu u središtu Splita, a posjetili su ih novinari Slobodne Dalmacije. Primio ih je Kemal i rekao:

– Moja je sestra, istina, ukrala neku robu iz njegove kuće i on je došao tražiti od moga sada pokojnog oca da vrati taj dug od četiri tisuće eura. Istu noć moji su tu robu vratili, i to zna i policija. Osmanovići su čak objavili video u kojem se vidi da su upali u našu kuću naoružani. Kod nas je običaj da se dug vraća, ali da se prvo dogovorimo. Ali, on nije dao da se moj otac pokopa, nije dao drugim Romima da dođu na sahranu dok se dug ne plati. Ja sam nakon očeve smrti zvao najstarijeg među nama, 85 mu je godina, da se organiziramo da nakon što sahrana završi, da ćemo se svi skupiti i dogovoriti. E, ali Osmanović je tražio taj novac odmah i čak je rekao da mu je netko još dva puta ukrao robu. Ja nisam znao niti za ovu snimku, niti je meni otac, dok je bio živ, rekao da ima problema s Osmanovićima. Oni su došli i pucali na našu kuću, a moji su uzvratili. Nisam znao ni da moj otac ima pušku, a očito ju je nabavio jer je znao da će biti problema. I onda policija nas hapsi, a njih pušta – govori nam Kemal, dodajući da nije istina da je Osmanovića tuklo "50 Zahirovića i da smo ga držali kao taoca".

– Da mu je svatko od nas 50 dao šamar, ne bi bio živ, a kamoli što drugo. Moja je sestra ukrala robu iz njegove kuće i mi to ne opravdavamo, pa i ona je u ludari u Vrapču. U redu, platit ćemo ako je ona to prodala ili ako je nešto nestalo, al' nije, jer je to vraćeno istu noć. Ne znam kako je ona ušla u njegovu kuću, ne živim tamo, ne stanujem tamo i prije očeve sahrane rijetko sam dolazio u Zagreb – kaže nam Šerifov nasljednik.

Ističe kako Osmanović njega proziva po društvenim mrežama kao novog šefa klana Zahirović, kao da je on neki mafijaš.

– Kakav klan, kakav vođa, to su ludila. Ja ne tražim ništa nego mir, daleko mu kuća od moje, i to je to. On bi čak nama trebao platiti jer nas je stavio po zatvorima, jer nas je napao, jer smo zbog njega morali bježati iz svoje kuće – veli naš sugovornik, kojeg pitamo kako je doživio to što je njegova obitelj postala "nacionalni" problem.

– Kako ćemo doživit sve to, šta da vam kažem, ja se tresem, noćima ne spavam zbog hajke koja se digla na nas. Ne pitaju za našu djecu, je l' ona plaču, je l' ona trebaju ići u školu... Pa naša djeca idu s Osmanovićima u razred, naša djeca, moja unučad. Pa moja je baba bila Osmanović. I sad smo došli do toga da, u dućan idemo – nismo više dobrodošli, idemo u trafiku – nismo dobrodošli, idemo u kafić – nismo dobrodošli... Pa kako dalje, kako? – pita se Kemal u razgovoru za Slobodnu.

