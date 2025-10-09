Kerum kuha gulaš i 'udara' po Ivoševiću: 'Imam 65, radim velike projekte i dođe uhljeb...'

Jučer se svima pohvalio svojim vrtom, a evo nam sad Željka Keruma u gastro-akciji. Na društvenim mrežama objavio je kako sprema gulaš radnicima, a usput je 'udario' po bivšem zamjeniku gradonačelnika Splita, Bojanu Ivoševiću...

- Dobro jutro dragi prijatelji i pratitelji. Evo sam se digao rano, obećao radnicima spremit gulaš za marendu i dok se kuha pišem objavu. Tema je kako me Ivošević jučer nazvao "propalitetom". Ne želim mu (lošem čoviku) odgovarat nego vama reć par riči. Od kad znam za sebe - radim (na selu nisi mogao jest ako nisi radio), bez obzira što smo bili djeca. U četvrtom razredu osnovne smo dobili struju. Završio sam osnovnu pa srednju školu, IV stupanj ( "prva generacija Šuvara"), odsluzio vojsku i nakon toga počeo radit i stvarat, od Iraka pa dalje. Napravio sam preko milijun kvadrata prostora, pomagao mnogima (hvala Bogu što mi je omogućio da pomažem potrebitima). Sada imam 65 godina i dalje se dižem rano svako jutro i radim velike projekte (trenutno najveći u Splitu). I onda se nađe uhljeb kojemu je vrhunac uspješnosti što je vozio gradsko vozilo i dao ocu gradski stan, uhljeb koji je radio miljunske štete Gradu pogodujući Debeljaku i ostalima (nadam se da će za to odgovarat) - napisao je Kerum na početku objave.

Dalje je nastavio:

Foto: Željko Kerum/Facebook

- Nije tako loš čovik zaslužio takvu medijsku pozornost iz stotinu razloga (nitko nikada nije javno na televiziji u nekoliko navrata optužio Slobodnu Dalmaciju da mu radi reket, kao Ivošević i Puljak). Mislim da i za to moraju odgovarat. I na kraju, dragi moji prijatelji, Kerum je imao i ima puno jačih i moćnijih protivnika i neprijatelja koji ga nisu uspili uništit, a 16 godina to već traje, od prvoga dana mojeg ulaska u politiku. Sretno svima, pa i dušmanima, u nadi da će se preobratit. Kerum - poručio je bivši splitski gradonačelnik...

A čime je to Ivošević ovaj put naljutio Keruma?

Gradski vijećnik Centra Bojan Ivošević ustvrdio je u srijedu da tvrtki Žnjan i njezinom osnivaču Gradu Splitu prijeti gubitak koncesije zbog radova koje dva ugostiteljska objekta trenutno izvode bez odobrenja autora Žnjana.

Ivošević je na konferenciji za novinare podsjetio da je za mandata bivšega gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) većina radova na Žnjanu bila je dovršena, a sadašnjem gradonačelniku Tomislavu Šuti preostalo je samo da odradi fine detalja i sa Žnjanom odgovorno upravlja.

No, Šuta je Žnjan prepustio u ruke Željka Keruma, za kojeg je u kampanji tvrdio da najbolje zna kako odvesti tvrtku u stečaj, rekao je Ivošević.

Isti ugostitelji koji sada izvode radove bez odobrenja uzrokovali su niz problema još u mandatu gradonačelnika Ive Baldasara, a zakona se nisu htjeli pridržavati ni u Puljkovu mandatu, kaže Ivošević koji je bio Puljkov zamjenik.

.

"U našem mandatu su bespravno zazidali prozor na gradskom poslovnom prostoru u srcu grada, ali mi se nismo skrivali iza službenika, već smo jasno dali do znanja da će Grad Split, ako se ne budu pridržavali zakona, s njima raskinuti ugovor o najmu. Problem je tako riješen u samo par dana. Pokazali smo da u Splitu nema nedodirljivih i da imamo gradonačelnika s kičmom“, dodao je.

Split: Bojan Ivošević o Željku Kerumu i pogodovanju | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Upitao je Šutu je li Kerumu prepustio Žnjan upravo zbog takvih ugostitelja i hoće li Žnjan ostati biser Splita ili slijedi scenarij kao na Bačvicama, koje su slični ugostitelji u potpunosti devastirali.

"Hoće li po isteku ugovora za štekat na Rivi s tvrtkom Yellow apple d.o.o. produžiti ugovor, ako ne postupe po nalogu Žnjana d.o.o.? Hoće li ležaljke i sljedeće ljeto biti dostupne svim građanima ili će ih ekskluzivno koristiti ugostitelji? Hoće li smijeniti Željka Keruma iz Nadzornog odbora Žnjana, nakon što je napao i vrijeđao službenu osobu, zaposlenika gradske ustanove? Molim da jasno i glasno odgovori", poručio je Ivošević splitskom gradonačelniku.

Ivoševića su upitali o Kerumovoj najavi revizije poslovanja firme Žnjan.

- Nisam samo shvatio je li to prije ili poslije stečaja Keruma d.o.o.? Jer s obzirom na to kako je vodio vlastito poslovanje i kako je reviziju vlastite tvrtke vodio, ne daj Bože da vam on radi reviziju ičega. Nakon toga možete samo očekivati tvrtku u stečaju. Mislim da je to jedan od najvećih propaliteta poduzetništva u gradu Splitu. Ako želi komunicirati s nama politički nek skupi hrabrosti, da ne kažem nešto drugo, i nek dođe u Gradsko vijeće malo popričati - ustvrdio je Ivošević - kazao je Ivošević, piše Dalmatinski portal.