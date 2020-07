- Puno, 25 kilograma sigurno. Uni\u0161tilo me \u0161to sam presta trenirat. Prije sam najmanje devet kilometara tr\u010dao dnevno i pliva sam dvije milje - liti i zimi, u bazenu i vanka - odgovorio je.\u00a0

Na pitanje, je li onda bolji od Milana Bandi\u0107a u tjelovje\u017ebi odgovorio je:\u00a0

- Ma ne mo\u017ee Bandi\u0107.... On je izmislija trening, ja sam trenirao aktivno - usporedio se. Ka\u017ee, jede isto kao i prije, ali vi\u0161e ne vje\u017eba i otud kile.

Uputio je i poruku bira\u010dima.

- Mislim da prolazimo sigurno u Sabor\u00a0i demo sami bez koalicije, ovako mala stranka da ide sama. Mislim da smo ve\u0107 postigli puno i sigurno idemo u Sabor. Moje poruke su jasne su i idu prema penzionerima, mladima, obi\u010dnom \u010dovjeku, radniku. Ja sam susretljiv i prema onome tko me bira i tko me ne bira. Kad hodam ulicom, \u017eelim se svakome javiti, sa svakim biti dobar. Neko me voli, neko ne - rekao je Kerum koji je uvjeren da su njegove poruke doprle do bira\u010da. Smatra da \u0107e napraviti \"vrhunski\" rezultat te da \u0107e u nedjelju nave\u010der biti iznena\u0111enje svima.

-\u00a0Mislim da \u0107emo osvojit dva mandata. Ankete ka\u017eu da imamo 4,9 posto potpore, prekju\u010der nas nisu ni imali u anketama. Bilo je kalkulacija \u0161alim li se i idem li ozbiljno na izvore. Ali ja se ne \u0161alim - rekao je. Ka\u017ee, njega je narod prepoznao da zastupa Dalmaciju, pa se osvrnuo i na Ru\u017eu Toma\u0161i\u0107.\u00a0

-\u00a0Nije pristojno da se Ru\u017ea Toma\u0161i\u0107,\u00a0koja je iz Maglaja (BiH op.a), da se natje\u010de za Dalmaciju -\u00a0nije pristojno. Ja \u017eivim ovdje. Ali ja\u00a0bih mijenjao izborni zakon - tko ne \u017eivi\u00a0u Dalmaciji da se ne mo\u017ee natjecati, da se ne mo\u017ee natjecati netko tko \u017eivi u Kanadi\u00a0ili Maglaju - izjavio je Kerum.

-\u00a0To treba promijeniti. To je jasno k'o dan - poru\u010dio je.\u00a0

Ka\u017ee kako je na terenu odli\u010dno prihva\u0107en me\u0111u bira\u010dima, ali da je korona problem.\u00a0

- Ja bih ovu situaciju sveo na to da je to svakodnevica. Evo paralela... ne daj Bo\u017ee... ali ono \u0161to se doga\u0111a u Dalmaciji je\u00a0da je vi\u0161e ljudi poginulo od metka u zadnje dvije godine nego od korone - provokativan je Kerum.\u00a0

Na pitanje je li onda Split siguran, odgovorio je da bi on poja\u010dao mjere.\u00a0

Obratio se i mladima te poru\u010dio da je vrijeme da oni preuzmu pozicije, a sebe je svrstao u starije, koji mogu biti savjetnici.\u00a0

- I ja sam star. Ali imam ja snage, meni je motika u ruci od \u010detvrte godine, ja volim radit - rekao je Kerum.\u00a0

Kerum u elementu: U Dalmaciji je više ljudi poginulo od metka, nego je umrlo od korone...

Za Ružu Tomašić poručio je "da nije pristojno da se ona, koja je iz Maglaja natječe, u Dalmaciji". Za koronu bi uveo da je to svakodnevica i siguran je da osvaja dva mandata u Saboru i neće koalirati s nikim

<p><b>Željko Kerum </b>počastio je birače koncertom na Zapadnoj obali u Splitu na kojem je zapjevao i <strong>Mladen Grdović</strong>, ali još više javnost je počastio izjavama o tome kako je on bolji od Milana Bandića u fiskulturi te da bi zabranio Ruži Tomašić da predstavlja Dalmaciju. </p><p>Na pitanje, zašto se pojavio u crnom, a svi ostali su u majicama, rekao je</p><p>- Izgledam mršavije. Tribam poslije ovoga počet trčat', plivat' malo. Teško je trčat kad imaš viška - rekao je. Pitali smo koliko je viška. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Puno, 25 kilograma sigurno. Uništilo me što sam presta trenirat. Prije sam najmanje devet kilometara trčao dnevno i pliva sam dvije milje - liti i zimi, u bazenu i vanka - odgovorio je. </p><p>Na pitanje, je li onda bolji od Milana Bandića u tjelovježbi odgovorio je: </p><p>- Ma ne može Bandić.... On je izmislija trening, ja sam trenirao aktivno - usporedio se. Kaže, jede isto kao i prije, ali više ne vježba i otud kile.</p><p>Uputio je i poruku biračima.</p><p>- Mislim da prolazimo sigurno u Sabor i demo sami bez koalicije, ovako mala stranka da ide sama. Mislim da smo već postigli puno i sigurno idemo u Sabor. Moje poruke su jasne su i idu prema penzionerima, mladima, običnom čovjeku, radniku. Ja sam susretljiv i prema onome tko me bira i tko me ne bira. Kad hodam ulicom, želim se svakome javiti, sa svakim biti dobar. Neko me voli, neko ne - rekao je Kerum koji je uvjeren da su njegove poruke doprle do birača. Smatra da će napraviti "vrhunski" rezultat te da će u nedjelju navečer biti iznenađenje svima.</p><p>- Mislim da ćemo osvojit dva mandata. Ankete kažu da imamo 4,9 posto potpore, prekjučer nas nisu ni imali u anketama. Bilo je kalkulacija šalim li se i idem li ozbiljno na izvore. Ali ja se ne šalim - rekao je. Kaže, njega je narod prepoznao da zastupa Dalmaciju, pa se osvrnuo i na Ružu Tomašić. </p><p>- Nije pristojno da se Ruža Tomašić, koja je iz Maglaja (BiH op.a), da se natječe za Dalmaciju - nije pristojno. Ja živim ovdje. Ali ja bih mijenjao izborni zakon - tko ne živi u Dalmaciji da se ne može natjecati, da se ne može natjecati netko tko živi u Kanadi ili Maglaju - izjavio je Kerum.</p><p>- To treba promijeniti. To je jasno k'o dan - poručio je. </p><p>Kaže kako je na terenu odlično prihvaćen među biračima, ali da je korona problem. </p><p>- Ja bih ovu situaciju sveo na to da je to svakodnevica. Evo paralela... ne daj Bože... ali ono što se događa u Dalmaciji je da je više ljudi poginulo od metka u zadnje dvije godine nego od korone - provokativan je Kerum. </p><p>Na pitanje je li onda Split siguran, odgovorio je da bi on pojačao mjere. </p><p>Obratio se i mladima te poručio da je vrijeme da oni preuzmu pozicije, a sebe je svrstao u starije, koji mogu biti savjetnici. </p><p>- I ja sam star. Ali imam ja snage, meni je motika u ruci od četvrte godine, ja volim radit - rekao je Kerum. </p>