<p>Od povrća kojega je <strong>Željko Kerum</strong> u listopadu prošle godine brižljivo posadio u vrtu secesijske vile Antičević u Bihaćkoj ulici u Splitu nije ostalo gotovo ništa. Kerum je tada, nakon što se uhvatio preuređenja svojih dviju etaža na zgražanje dijela javnosti posadio gredice salate, kupusa i raštike.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Planirao je tada Kerum u vili otvoriti konobu 'Pršut', a sadnja povrća više je poslužila kao dobar marketinški trik za konobu u kojoj se trebala, kako je najavljivao, nuditi samo prava domaća spiza. Otvorenje konobe u Bihaćkoj je propalo, najviše zbog neslaganja sa suvlasnicima druge dvije etaže, braćom Marasović. Tako je propalo i povrće. Tek pokoja glavica kupusa još "preživljava" među korovom i ostalim slobodnorastućim raslinjem.</p><p>U međuvremenu, Kerum je odlučio i prodati svoje etaže, podrum i prizemlje, i to za cijenu od 600.000 eura pa je njegov interes za daljnjim uređenjem povrtnjaka i vile, zbog koje su građevinska inspekcija i konzervatori više puta intervenirali, naprosto nestao.</p><p>- Ma ne dolazi vam on više tu. On je stalno u Rogoznici i koliko znam, svoj dio vile još nije prodao – kazao nam je Jakša Marasović, jedan od suvlasnika.</p><p>Konoba je otvorena naposlijetku u Lori gdje doduše nije ponuđena salata iz secesijskog vrta, ali jest ona s OPG-a Kerumove obitelji. Iako je vrt u Bihaćkoj zapustio, Kerum po vlastitom priznanju hoće uzeti motiku u ruke kada je u Ogorju, a poljoprivreda mu je, kao kandidatu za Sabor, jedan od tema kojom se najradije bavi.</p><p>- Zalagat ćemo se za što hitnije uređenje dalmatinskih polja - Petrovo, Sinjsko i Imotsko polje kao i doline Neretve. Prvo triba riješit' melioraciju terena – kazao nam je Kerum koji je proteklih tjedana, a zbog krize koja se najavljuje zbog pandemije koronavirusa, upozoravao na nedovoljno hrane iz vlastite proizvodnje.</p><p>- Što mi proizvodimo? Ništa. Predlažem Plenkoviću i Milanoviću – ajmo ća zaorat' polje. 'Ajmo proizvodit' u slučaju ne daj Bože nevolje. Ne treba nam novi don Grubišić, novi Kolakušić. Ljudi nemaju posla, a o čemu vi pričate? Gospođo Holy recite mi, jel' se može riba lovit online? Jel se mogu pome vadit', kukumari, online – pitao se Kerum gostujući na javnoj televiziji.</p><p>No, kako nas upozoravaju stručnjaci, nije problem zaorati polja. Problem što veliki dio oranica, zbog neriješenih papira o nasljeđivanju, ima više vlasnika, nekad i njih desetke. To je jedan od čestih razloga zašto su polja zapuštena, jer nitko ne želi ulagati u nešto što nije njegovo, a rješavanje papirologija s obitelji i obilazak instituacija često je i težak i skup i dugotrajan proces.</p>