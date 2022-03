Kiarine donacije su na sigurnom i vraća se za 2 tjedna u Ameriku

Nakon povratnog šoka i svega što se, srećom, nakratko odigralo sa Sberbankom, donirani novac za Kiaru smo premjestili u više banaka, za svaki slučaj, jer vidite što se sve u svijetu događa – kaže nam Valentino Goršić, otac hrabre Kiare (7) koja se dan danas bori s tumorom na mozgu. Eksperimentalna terapija i prije bilo kakvih očekivanja, dala im je veliku nadu jer se nakon toga tumor smanjio sa svih strana. No to tek znači početak borbe.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kiaru najviše veseli učenje. Evo je doma ima školicu. Svaki dan joj dođe njezina učiteljica pa dva sata rade hrvatski, prirodu i društvo i tako. Jednom tjedno ima i engleski. Pisati je naučila u vrtiću, a školske obaveze vrlo ozbiljno shvaća – dodaje Valentino. Kiara unatoč ozbiljnom zdravstvenom problemu, silno se trudi ostati u korak sa svojim vršnjacima.

- Spavanje je gubljenje vremena, to vam je Kiarin moto. Postala je prava frajerica. Voli ići u kino, uči, ali i igra se do besvijesti, a navečer čitamo priču za pričom dok joj ne dosadi. Uglavnom sve radi samo da ne spava – kaže nasmijano tata. Kao i svi i Goršići prate stanje u Ukrajini.

- Uplašeni smo kao i većina ljudi. Amerikanci su nas odmah zvali da dođemo natrag. No nismo to htjeli Kiari napraviti jer se previše veselila da vidi baku, djedu i obitelj. Ne znamo hoće li do našeg povratka na liječenje u San Francisco Amerikanci zatvoriti nebo, ali rekli smo što bude bit će. Snaći ćemo se preko Kanade, Meksika kako god. Kako će biti svima, tako će biti i nama – dodaje Valentino. A povratak na liječenje je planiran 9. travnja tako da će Kiara Uskrs dočekati na drugom kraju svijeta. Ondje bi se trebali zadržati do 21. lipnja. Kiarino eksperimentalno liječenje trajat će dvije godine.

- Vjerujemo u čuda i da će Kiari ovaj lijek uspješno pomoći u daljnjoj borbi s bolešću. Ne predaje se nikada i to nam daje snage da zajedno izdržimo ovu kušnju – dodaje Valentino, koji se uvijek sjeti svih ljudi koji su Kiari pomogli da dobije životnu priliku. Medijski istupi, osobito kada se radi o vlastitom djetetu, nikada nisu jednostavni, no obitelj Goršić iz zahvalnosti prema svima koji su uz njih od prvoga dana, spremno dijele sa svima nama Kiarine trenutke.

