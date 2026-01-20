PAKAO NAD KIJEVOM Rusija u noći lansirala masovni napad, dio grada bez struje i vode

Rusija je tijekom noći lansirala val balističkih projektila i bespilotnih letjelica na Kijev i više ukrajinskih gradova, dok se zemlja bori s temperaturnim minusima i sve dubljom energetskom krizom, javlja The Kyiv Independent. Za glavni grad Ukrajine ovo je najteža zima od početka invazije, ponajprije zbog sustavnih ruskih napada na ključnu energetsku infrastrukturu.

Predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 14. siječnja izvanredno stanje u energetskom sektoru, upozoravajući da neprekidni raketni udari pogoršavaju već postojeće infrastrukturne probleme. Posljedice su razorne: mnogi stanovnici ostaju bez grijanja, tople vode i struje, što je dovelo do humanitarne krize u trenutku kada su hladnoće najizraženije.

Eksplozije su se u Kijevu počele čuti oko 2 sata ujutro. Zračne snage u tom su trenutku upozorile da balistički projektili ciljaju glavni grad, a nedugo potom izdana su dodatna upozorenja za Kijevsku, Dnjepropetrovsku i Viničku oblast. Rusija je iste noći podigla i bombardere MiG-31, nosače hipersoničnih projektila Kinžal, čime je dodatno povećana razina opasnosti.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Napadi su dolazili u valovima — drugi val dronova približio se Kijevu oko 5 sati ujutro, a oko 6:30 zabilježeni su novi dolasci projektila. Tijekom noći, više skupina ruskih dronova aktiviralo je sirene i u drugim regijama, uključujući Odesu i njezinu okolicu.

Šteta i žrtve u glavnom gradu

Gradonačelnik Vitalij Kličko izvijestio je o prekidima u opskrbi vodom i električnom energijom u istočnom dijelu Kijeva, dok je jedna osoba ozlijeđena u četvrti Dniprovski. Prema riječima Timura Tkačenka, načelnika Kijevske gradske vojne uprave, oštećene su nestambene zgrade, a na drugoj lokaciji zapaljena su vozila. Zbog “teške energetske situacije” došlo je i do izmjena u prometu metroa.

Eksplozije su zabilježene i u Dnjepru te Harkivskoj oblasti, dok su u Zaporižju ostaci drona izazvali požar na jednoj kući, priopćio je guverner Ivan Fedorov. Napadi su u trenutku izvještavanja još uvijek bili u tijeku, a razmjeri štete se tek utvrđuju.

Upozorenja iz vrha Ukrajine: ‘Očekuje se masivan udar’

Predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad.

“U narednim danima moramo ostati izuzetno oprezni. Rusija se pripremila za udar — masivan udar — i čeka trenutak da ga izvede”, rekao je.

Foto: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Ministar energetike Denis Šmihal dodao je kako se očekuje da će napadi ponovno biti usmjereni na energetsku infrastrukturu, uključujući postrojenja koja opslužuju ukrajinske nuklearne elektrane.

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) već je 17. siječnja upozorila da Moskva planira napade na trafostanice povezane s trima aktivnim nuklearnim elektranama u zapadnoj i južnoj Ukrajini kako bi dodatno destabilizirala opskrbu toplinom i električnom energijom.

Ukrajina je, čini se, ušla u još jednu iznimno tešku zimsku fazu rata — onu u kojoj hladnoća postaje dodatno oružje.