Kijev priznao da su Rusi ušli u regiju Dnjipropetrovsk. Rusi tvrde da kontroliraju 2 naselja
Ruska vojska zauzela je dva sela u regiji Dnjipropetrovsk. "Ukrajinska vojska, brojčano i 'vatreno' slabija, teško se odupire postepenom ruskom napredovanju", tvrde ukrajinski analitičari otvorenih izvora, piše Reuters..
Rusi tvrde da su zauzeli naselja Zaporiški i Novoheorhivka, što ukrajinska vojska demantira.
- Rusi su tamo ušli i pokušavaju se utvrditi, učvrstiti svoje položaje. Naše snage se bore kako bi zadržale svoje položaje - poručuju iz ukrajinske vojske.
Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine ranije u utorak naglasio je da ta sela nisu okupirana. Ukrajinske snage, navodi se, zaustavile su rusko napredovanje u Zaporiškom i i dalje drže selo "unatoč svim naporima neprijatelja da ga zauzme".
Ova regija nije jedna od četiri koje su Rusi ilegalno anektirali nakon provedenog 'referenduma', kojeg nitko na Zapadu ne priznaje.
