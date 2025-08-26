Obavijesti

TRAJU TEŠKE BITKE

Kijev priznao da su Rusi ušli u regiju Dnjipropetrovsk. Rusi tvrde da kontroliraju 2 naselja

Kijev priznao da su Rusi ušli u regiju Dnjipropetrovsk. Rusi tvrde da kontroliraju 2 naselja
Rusi tvrde da su zauzeli sela Zaporiški i Novoheorhivka, što ukrajinska vojska demantira...

Ruska vojska zauzela je dva sela u regiji Dnjipropetrovsk. "Ukrajinska vojska, brojčano i 'vatreno' slabija, teško se odupire postepenom ruskom napredovanju", tvrde ukrajinski analitičari otvorenih izvora, piše Reuters..

Rusi tvrde da su zauzeli naselja Zaporiški i Novoheorhivka, što ukrajinska vojska demantira.

ŽELE MIR Hrvatska veleposlanica: Ukrajinci znaju da će morati raditi ustupke s Rusijom...
Hrvatska veleposlanica: Ukrajinci znaju da će morati raditi ustupke s Rusijom...

- Rusi su tamo ušli i pokušavaju se utvrditi, učvrstiti svoje položaje. Naše snage se bore kako bi zadržale svoje položaje - poručuju iz ukrajinske vojske.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine ranije u utorak naglasio je da ta sela nisu okupirana. Ukrajinske snage, navodi se, zaustavile su rusko napredovanje u Zaporiškom i i dalje drže selo "unatoč svim naporima neprijatelja da ga zauzme".

UKRAJINCI POD PRITISKOM Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika
Ma, kakav mir, Rusi prijete napadom sa 100.000 vojnika

Ova regija nije jedna od četiri koje su Rusi ilegalno anektirali nakon provedenog 'referenduma', kojeg nitko na Zapadu ne priznaje. 

Kijev dopustio Ukrajincima u dobi do 22 godine na napuste zemlju: 'Cilj je dati više prilika'
OBJAVILA PREMIJERKA

Kijev dopustio Ukrajincima u dobi do 22 godine na napuste zemlju: 'Cilj je dati više prilika'

Odluka se odnosi na sve vojne obveznike u toj dobnoj skupini. Odluka je važna i zato da Ukrajinci koji su već u inozemstvu iz raznih razloga ne izgube vezu s domovinom, napisala je premijerka...
Zelenski otkrio u kojim bi se državama mogao sastati s Putinom: Izbjegavaju pregovore
TRAŽI JAČE SANKCIJE MOSKVI

Zelenski otkrio u kojim bi se državama mogao sastati s Putinom: Izbjegavaju pregovore

Zelenski traži izravne pregovore s Putinom u cilju okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da nije pripremljen dnevni red za takav sastanak...
Hrvatska veleposlanica: Ukrajinci znaju da će morati raditi ustupke s Rusijom...
ŽELE MIR

Hrvatska veleposlanica: Ukrajinci znaju da će morati raditi ustupke s Rusijom...

Ukrajinska politika svjesna je da će morati raditi neke ustupke u sklapanju mirovnog sporazuma s Rusijom, rekla je u utorak u Zagrebu hrvatska veleposlanica u toj zemlji Anica Djamić

