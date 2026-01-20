Obavijesti

Kina potvrdila da je pozvana u Trumpov 'Odbor za mir'

Foto: Jonathan Ernst

Kina je u utorak rekla da su je Sjedinjene Američke Države pozvale da se pridruži "Odboru za mir", inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerenoj na rješavanje sukoba diljem svijeta, no nije objavila hoće li poziv prihvatiti

"Kineska strana je primila pozivnicu od američke strane", kazao je Guo Jiakun, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova na redovnoj tiskovnoj konferenciji. Međutim, nije kazao hoće li Peking prihvatiti pozivnicu.

Kina tradicionalno pruža bezuvjetnu potporu Ujedinjenim narodima, uključujući njihovo Vijeće sigurnosti, koji već imaju zadaću održavati međunarodni mir i sigurnost.

Foto: DANIEL COLE/REUTERS

Tijelo koje je Trump nazvao "Odbor za mir" je prvotno zamišljeno za nadzor obnove Pojasa Gaze.

No, nacrt njegove "povelje" otkriva inicijativu i mandat koji su znatno širi od samog pitanja palestinskog teritorija, a tiče se doprinosa rješavanju oružanih sukoba diljem svijeta. Stoga se čini da predstavlja zamjenu za Ujedinjene narode.

Države koje se prijavljuju za trajno mjesto u tom tijelu će morati platiti "preko milijardu dolara u gotovini", prema "povelji" u koju je uvid imao AFP, a koja također Donaldu Trumpu daje široke ovlasti.

Mnogi strani čelnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, primili su pozivnice da se pridruže novom Trumpovom tijelu, kojem bi bio na čelu američki predsjednik. Međutim, još nisu kazali hoće li prihvatiti pozivnicu.

Na pitanje o prvoj godini Trumpovog drugog predsjedničkog mandata, glasnogovornik Guo je unatoč prošlogodišnjem trgovinskom ratu koji je započeo čelnik Bijele kuće, odgovorio umjerenim tonom.

"Kinesko-američki odnosi su naišli na fluktuacije, no uspjeli su zadržati stabilnu dinamiku u cjelini. To je u zajedničkom interesu kineskog i američkog naroda, a također odgovara zajedničkim očekivanjima međunarodne zajednice", rekao je Guo.

