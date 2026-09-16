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prestanak provokativnih poteza

Kineski ministar poslao poruku Japanu: 'Ne vraćajte se militarizmu i mračnoj prošlosti!'

Piše HINA,
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Kineski ministar poslao poruku Japanu: 'Ne vraćajte se militarizmu i mračnoj prošlosti!'
Foto: Florence Lo
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Kineski ministar obrane upozorio je Japan na opasnosti militarizma i povijesnog revizionizma tijekom svog govora na pekinškom forumu o sigurnosti, naglašavajući potrebu za novim pristupom u rješavanju međunarodnih napetosti.

Kineski ministar obrane Dong Jun izjavio je u srijedu da bi zemlje trebale prestati s provokativnim potezima i zaustaviti ponovnu pojavu nazadnih povijesnih trendova, a te su riječi vjerojatno shvaćene kao prikrivena kritika Japana. Dong je to izjavio u govoru kojim je otvoren ovotjedni pekinški forum o sigurnosti "Xiangshan". U svom je općenitom govoru pozvao na novi, uključiviji pristup rješavanju međunarodnih napetosti, no nije iznio mnogo pojedinosti niti je izravno kritizirao suparnike. 

"Moramo imati na umu povijesne pouke i ostati krajnje oprezni prema svim prikrivenim oblicima hegemonije, militarizma i povijesnog revizionizma", rekao je Dong. 

"Ne smijemo zatvarati oči pred takvim ponašanjem niti ga odobravati. Udruživanjem snaga pravde moramo suzbiti povratak povijesnih ostataka prošlosti", dodao je. 

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Forum se održava u ozračju rastućih regionalnih napetosti oko Tajvana i spornog Južnog kineskog mora, kao i sve većih sumnji u tradicionalna sigurnosna jamstva SAD-a za Aziju. Također se održava tjedan dana prije očekivanog posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga SAD-u radi sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom. 

Kao što su neki analitičari predvidjeli, Dong nije izravno kritizirao SAD ni njegove regionalne saveznike, uključujući Japan. 

Odnosi između Kine i Japana naglo su se pogoršali nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi prošle godine sugerirala da bi hipotetski kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Japana, što je potaknulo opetovana upozorenja iz Pekinga da Japan teži povratku svojoj agresivnoj prošlosti. 

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Kina smatra Tajvan, kojim se upravlja demokratski, svojim teritorijem te je pojačala vojni pritisak oko otoka, uključujući povremeno održavanje vojnih vježbi. Tajvanska vlada odbacuje tvrdnje Pekinga o suverenitetu. 

Stotine vojnih časnika, diplomata i akademika iz desetaka zemalja sudjeluju na tom trodnevnom događaju, koji je strogo strukturirana konkurencija singapurskom dijalogu "Shangri-La", a koji se općenito smatra znatno slobodnijim skupom.  

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