SIGURNOSNA TAMPON-ZONA

Procurio Trumpov tajni plan za mir: Ukrajina pod zaštitom SAD-a, ali NATO je izvan igre!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Chris Kleponis/DPA

Amerika bi mogla nadzirati tampon-zonu između Rusije i Ukrajine, ali Putin se protivi NATO-u. Trump i Putin se sastali na Aljasci, ali nema pomaka u pregovorima...

Ako se postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, Sjedinjene Američke Države mogle bi preuzeti vodeću ulogu u nadzoru sigurnosne tampon-zone unutar Ukrajine, izvijestio je NBC pozivajući se na izvore upoznate s planom. Radi se o velikoj demilitariziranoj zoni čije granice još nisu definirane, a koja bi odvajala ukrajinski i ruski dio teritorija. Prema prijedlogu, SAD bi predvodio nadzor zahvaljujući dronovima, satelitima i obavještajnim sustavima, u koordinaciji s drugim državama.

Sigurnost na terenu mogli bi osiguravati vojnici iz država koje nisu članice NATO-a, poput Saudijske Arabije ili Bangladeša, dok se američke trupe ne bi raspoređivale u Ukrajini. Washington bi, međutim, jamčio osiguranje mira.

Plan bi u svakom slučaju morao dobiti pristanak ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji se protivi bilo kakvom obliku NATO-ovog angažmana u Ukrajini. Zbog toga se razmatra model sigurnosnih jamstava temeljenih na bilateralnim sporazumima Ukrajine s pojedinim državama i vojnom prisutnošću zemalja izvan NATO-a.

Trump i Putin razgovarali na Aljasci

Razrada plana započela je nakon sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i Putina 15. kolovoza u Anchorageu na Aljasci. Iako se očekivalo da će susret otvoriti prostor za nove pregovore, uključujući mogući sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, napredak zasad nije ostvaren.

Unatoč zastoju, skupina saveznika poznata kao “koalicija voljnih”, pod vodstvom Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva, nastavila je razvijati prijedlog sigurnosnih jamstava. Na jučerašnjem sastanku raspravljalo se o formaliziranju pojedinih dijelova plana. Zelenski je nakon sastanka poručio da je razgovarano o doprinosu svake zemlje sigurnosti "na kopnu, moru, u zraku i u kibernetičkom prostoru".

Putin: "Nema potrebe za stranim trupama"

Putin je u petak odbacio mogućnost da strane vojne snage budu raspoređene u Ukrajini. "Ako se postignu sporazumi koji će dovesti do dugoročnog mira, ne vidim smisao da bilo čije trupe budu prisutne. Sigurnosna jamstva moraju vrijediti i za Rusiju i za Ukrajinu", rekao je.

Otvoreno ostaje pitanje koje bi ruske akcije mogle izazvati reakciju i kakva bi ta reakcija bila dopuštena. U plan je uključeno i osiguranje slobodnog protoka robe iz Ukrajine, pri čemu bi Turska nadzirala promet kroz Crno more i kontrolirala tjesnace Bospor i Dardanele.

Četiri opcije pred Trumpom

Razgovore u Pentagonu vodi general Dan Caine, predsjednik Združenog stožera američkih snaga, koji je Trumpu predstavio četiri opcije sigurnosnih jamstava. Prema izvorima, preporučio je najambiciozniji pristup.

U igri je i potencijalni obrambeni sporazum vrijedan 100 milijardi dolara, kojim bi Ukrajina kupovala američko oružje, a SAD zauzvrat stekao prava na intelektualno vlasništvo za sustave koje Ukrajinci razvijaju.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt kratko je poručila: "Predsjednik Trump je taj koji donosi odluke. Iz poštovanja prema diplomatskim pregovorima, nećemo komentirati ovako važna pitanja prije nego što on odluči."

