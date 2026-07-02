Kiša rashladila Hrvatsku, ali danas stiže novo nevrijeme. Temperature pale ispod 30 °C

Danas Hrvatsku očekuje promjenjivo vrijeme. Prema najnovijoj prognozi, dan će obilježiti izmjena oblaka i sunčanih razdoblja, koja će biti češća u drugom dijelu dana. Ipak, nemojte se iznenaditi ako vas sustignu pljuskovi, osobito na području Dalmacije gdje su mogući i izraženiji grmljavinski pljuskovi.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti zemlje, poput Zagreba, jutro će biti pretežno oblačno, no poslijepodne će biti više sunčanih razdoblja. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, posebice podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Na južnom Jadranu očekuje se slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 23 i 28 °C, dok će na Jadranu biti toplije, od 28 do čak 33 °C. Najviše dnevne temperature u Zagrebu očekuju se između 26 i 28 °C.

Foto: DHMZ

I dok je kontinentalni dio Hrvatske uz Slavoniju u zelenom, Dalmacija je uz Istru u Kvarner u žutom. Uz to, narančasto upozorenje na snazi je za područje Velebita.

S obzirom na mogućnost izraženijih pljuskova, posebice u Dalmaciji, i jake bure na Jadranu, preporučuje se oprez u prometu i na otvorenom. Planirate li boravak na moru, osobito u blizini Velebita, pripazite na olujne udare bure koji mogu otežati plovidbu i boravak na plažama.

Petak će, prema prognozi DHMZ-a biti djelomično sunčan, pogotovo na Jadranu.

- Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u noći te poslijepodne. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, povremeno na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura zraka između 14 i 19, na moru od 21 do 26 °C. Najviša dnevna većinom između 26 i 31 °C.

*uz korištenje AI-ja