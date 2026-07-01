Nevrijeme došlo do Hrvatske, vjetar nosio krovove i stabla: 'Čeka nas neprospavana noć'

Snažno nevrijeme zahvatilo je danas poslijepodne sjever Hrvatske te se nastavilo širiti prema središnjem dijelu zemlje, donoseći obilnu kišu, jak vjetar i mjestimičnu tuču. Najveća materijalna šteta zasad je zabilježena u Orahovici, gdje je snažan vjetar podignuo i oštetio dio krova školske sportske dvorane.

Nevrijeme je u Orahovici bilo kratkotrajno, ali iznimno intenzivno. Odmah nakon prolaska oluje na teren su izašli djelatnici škole, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica i ostale nadležne službe kako bi uklonili vodu iz dvorane i zaštitili unutrašnjost objekta od mogućih novih oborina. Oštećenu dvoranu obišao je i gradonačelnik Milan Babac, koji je potvrdio da će vatrogasci provesti privremenu sanaciju krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta.

Posljedice nevremena nisu zabilježene samo u Orahovici. Jak vjetar rušio je stabla na području Varaždinske županije, a vatrogasci su imali brojne intervencije zbog uklanjanja srušenih stabala i ispumpavanja poplavljenih podruma. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura je na sjeveru Hrvatske u samo sat vremena pala za više od deset stupnjeva, dok je ponegdje zabilježen pad i do 15 stupnjeva.

Snažno nevrijeme koje je pogodilo područje Martijanca kod Varaždina iza 17 sati ostavilo je za sobom brojne posljedice. Vatrogasci su cijelu večer na terenu, uklanjaju srušena stabla i saniraju štetu. Zapovjednik DVD-a Martijanec Mario Balaić rekao je za HRT da su vatrogasci od početka nevremena imali niz intervencija na više lokacija.

- Na Vrbanovačkom brijegu odradili smo četiri intervencije, kod Martijanca tri, a očekuju nas još dvije. Čekamo i Elektru kako bismo mogli nastaviti radove, rekao je i dodao da je nevrijeme počelo iza 17 sati, kada su vihor i kiša sve porušili.

Balaić dodaje da vatrogasce čeka neprospavana noć, a nada se da će se vremenske prilike uskoro smiriti.

Kiša je tijekom večeri stigla i do Zagreba, gdje su u pojedinim dijelovima grada zabilježeni pljuskovi i tuča, dok su drugi dijelovi ostali bez većih oborina. Meteorolozi upozoravaju da glavnina hladne fronte tek prolazi kroz Hrvatsku te da se tijekom noći očekuje nastavak nestabilnog vremena uz mogućnost novih olujnih udara vjetra, obilne kiše i lokalno izraženijih vremenskih nepogoda.

Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i procjenjivati nastalu štetu, dok će potpuni razmjeri posljedica biti poznati nakon završetka svih pregleda pogođenih područja.