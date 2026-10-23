Kiša usporila radove, počinju pregovori za zakopani otpad

Oko 55 milijuna eura stajat će uklanjanje 37 i pol tisuća eura neopasnog i opasnog plastičnog te medicinskog otpada odloženog na lokaciji PPK Velebit u Gospiću.

- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sljedeći tjedan pokreće dva pregovaračka postupka javne nabave za uklanjanje - rekao je na sastanku u Ličko-senjskoj županiji Luka Balen, šef Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sastanak je održan s predstavnicima Ličko-senjske županije, Grada Gospića i ostalih jedinica lokalne samouprave s područja Like, kao i predstavnicima udruga te OPG-ova. Prvi postupak, koji će biti žurni, odnosi se na 4500 tona otpada uz sam silos, koji je trebala ukloniti zajednica ponuđača predvođena tvrtkom CE-ZA-R, no ta tvrtka se povukla iz posla nakon uhićenja člana uprave Željka Teufela te činjenice da je sama tvrtka osumnjičena za sudjelovanje ilegalnog odlaganja otpada u Benkovcu. Drugi pregovarački postupak tiče se 33 tisuće tona zakopanog otpada, a to je najzahtjevniji dio jer je riječ o iskapanju i odvajanju otpada od šljunka i zemlje s kojim je pomiješan. Za njegovu pripremu provedena su dodatna ispitivanja i istraživanje tržišta, na koje se odazvalo dvadesetak zainteresiranih domaćih i inozemnih tvrtki.

Te analize su pokazale da između 40 i 55 posto zakopanog otpada čini mineralni građevinski materijal, dok se udio opasnog otpada procjenjuje na 10 do 11 posto.

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Pokretanje videa... VIDEO Gospić: Predstavljene aktivnosti o sanaciji otpada na lokaciji PPK Velebit | Video: 24sata/pixsell

- Predvidjeli smo dvije mogućnosti sanacije: iskopavanje i odvoz otpada na ovlaštene lokacije te njegovu predobradu i razvrstavanje na samoj lokaciji. Kroz pregovarački postupak želimo osigurati najbolje tehničko i financijsko rješenje, uz napomenu da sav opasni otpad mora ići na konačno zbrinjavanje u inozemstvo - objasnio je Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda.

Uklonjene su sve "big bag" vreće s neopasnim otpadom koje su bile ispred silosa, one su odvezene na termičku obradu u cementare Nexe i Holcim. Sljedeći tjedan bit će završeno i privremeno prekrivanje zakopanog otpada vodonepropusnom folijom koja sprečava eventualnu mogućnost prodiranja oborinske vode u tlo.

Te radove usporila je kiša. Kako su građani prijavili da tijekom prekrivanja radnici okreću i pomiču otpad, zbog čega su čestice letjele u zrak, čeka se i rješenje Državnog inspektorata. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović potvrdio je da je voda za piće u Gospiću zdravstveno ispravna te podsjetio da ispitivanja voća i povrća uzgojenog oko 300 metara od lokacije nisu pokazala onečišćenja povezana s odlagalištem. Prema informacijama iz istrage, otpad je vožen i na Rakitovac. Milinović očekuje da će i to biti uskoro riješeno, ali zasad nema informacija iz Fonda.