Klasić: HSLS nema problem da se zabrane komunistički simboli

Saborski zastupnik HSLS-a Darko Klasić poručio je u četvrtak da HSLS nema ništa protiv toga da se zabrane komunistički i svi totalitarni simboli u Hrvatskoj i tako ispuni uvjet DP-ova Josipa Dabre da napusti Sabor, ali i poručio da će stranka o tome idućih dana službeno zauzeti stajalište.

"Mi nemamo s time problema. HSLS je 1998. donio deklaraciju (kojom se osuđuje sve totalitarne režime), a koja je prethodila i EU, i Republici Hrvatskoj, znači 20 godina prije nego što je Domovinski pokrat uopće osnovan", odgovorio je Klasić novinarima u Saboru upitan je li HSLS spreman podržati prijedlog zakona kojim bi se zabranili crvena zvijezda petokraka i slogan "Smrt fašizmu, sloboda narodu".

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro prethodno je danas izjavio kako je spreman, na zahtjev HSLS-a, otići iz Sabora, uz uvjet da se zabrane komunistički i svi totalitarni simboli i afirmacije totalitarnih režima.

Klasić je rekao i da istupa kao pojedinac te će se o svemu idućih dana očitovati stranka.

Na pitanje o izjednačavanju različitih povijesnih simbola, uključujući “Za dom spremni” i “Smrt fašizmu, sloboda narodu”, Klasić je rekao da se oni mogu promatrati u kontekstu totalitarnih režima, ali je naglasio da je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu bila na strani antifašizma.

“Zagreb je 1945. bio oslobođen. Hrvatska je bila na strani antifašizma, a i Domovinski rat bio je antifašistički jer nismo bili agresori”, rekao je.

Istaknuo je da se njegova stranka trenutačno želi fokusirati na “životne teme”, poput zakona o radnicima, koji bi mogao odrediti gospodarski i demografski smjer Hrvatske.

Dodao je kako smatra da se Hrvatska treba odmaknuti od ideoloških podjela na ustaše i partizane te se usmjeriti na budućnost, podsjetivši na politiku pomirbe iz vremena prvog predsjednika Franje Tuđmana.

Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji, izrazio je nadu da će vladajuća koalicija pronaći rješenje, ali i poručio da će biti potrebno dodatno razgovarati.

“Vidjet ćemo u razgovorima što se može napraviti, a ako ne, mi smo svoj stav već jasno iznijeli”, poručio je Klasić komentirajući političke napetosti nakon što se u nedjelju pojavile snimke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojima pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak nakon toga je Dabru nazvao “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za “resetiranje ili preslagivanje” parlamentarne većine.