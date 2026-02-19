Zastupnik Darko Klasić kaže da stranka nema problema s uklanjanjem komunističkih i svih totalitarnih simbola, no politika se mora usmjeriti na budućnost Hrvatske
Klasić: HSLS nema problem da se zabrane komunistički simboli
Saborski zastupnik HSLS-a Darko Klasić poručio je u četvrtak da HSLS nema ništa protiv toga da se zabrane komunistički i svi totalitarni simboli u Hrvatskoj i tako ispuni uvjet DP-ova Josipa Dabre da napusti Sabor, ali i poručio da će stranka o tome idućih dana službeno zauzeti stajalište.
"Mi nemamo s time problema. HSLS je 1998. donio deklaraciju (kojom se osuđuje sve totalitarne režime), a koja je prethodila i EU, i Republici Hrvatskoj, znači 20 godina prije nego što je Domovinski pokrat uopće osnovan", odgovorio je Klasić novinarima u Saboru upitan je li HSLS spreman podržati prijedlog zakona kojim bi se zabranili crvena zvijezda petokraka i slogan "Smrt fašizmu, sloboda narodu".
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro prethodno je danas izjavio kako je spreman, na zahtjev HSLS-a, otići iz Sabora, uz uvjet da se zabrane komunistički i svi totalitarni simboli i afirmacije totalitarnih režima.
Klasić je rekao i da istupa kao pojedinac te će se o svemu idućih dana očitovati stranka.
Na pitanje o izjednačavanju različitih povijesnih simbola, uključujući “Za dom spremni” i “Smrt fašizmu, sloboda narodu”, Klasić je rekao da se oni mogu promatrati u kontekstu totalitarnih režima, ali je naglasio da je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu bila na strani antifašizma.
“Zagreb je 1945. bio oslobođen. Hrvatska je bila na strani antifašizma, a i Domovinski rat bio je antifašistički jer nismo bili agresori”, rekao je.
Istaknuo je da se njegova stranka trenutačno želi fokusirati na “životne teme”, poput zakona o radnicima, koji bi mogao odrediti gospodarski i demografski smjer Hrvatske.
Dodao je kako smatra da se Hrvatska treba odmaknuti od ideoloških podjela na ustaše i partizane te se usmjeriti na budućnost, podsjetivši na politiku pomirbe iz vremena prvog predsjednika Franje Tuđmana.
Govoreći o aktualnoj političkoj situaciji, izrazio je nadu da će vladajuća koalicija pronaći rješenje, ali i poručio da će biti potrebno dodatno razgovarati.
“Vidjet ćemo u razgovorima što se može napraviti, a ako ne, mi smo svoj stav već jasno iznijeli”, poručio je Klasić komentirajući političke napetosti nakon što se u nedjelju pojavile snimke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre na kojima pjeva o ustaškom poglavniku Anti Paveliću.
Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak nakon toga je Dabru nazvao “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana za “resetiranje ili preslagivanje” parlamentarne većine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+