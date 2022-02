Od trenutka kad su se u ponedjeljak Sberbankine poslovnice otvorile, klijenti su čekali u redovima minimalno sat vremena kako bi podigli svoje ušteđevine, pa spremili u 'čarapu' ili pak drugu banku. Samo da im novac bude na sigurnom.

Pogledajte video gužva ispred poslovnica Sberbanka:

Jedan od klijenata Sberbanke, Joško je došao u poslovnicu u ulici Franje Račkog u Zagrebu, kako bi vidio što je sad s njegovom ušteđevinom u devizama. Čekao je skoro sat vremena u redu, kako bi mu rekli da trenutno nema baš opcija što će biti s njegovim novcem, osim - čekati.

- Došao sam u banku, naravno, zatvoriti račun. Međutim, sredstva ne mogu dignuti. Potpisao sam zahtjev, a oni će me kako kažu navodno nazvati što dalje. Trenutno su mi ruke vezane i ne mogu ništa napraviti. Nadam se da ću uspjeti doći do svog novaca - rekao je Joško, koji je dodao kako bi bilo korektno kad bi guverner odlučio da druge banke preuzmu Sberbanku.

Gospođa koju smo zatekli u redu u Varšavskoj, kaže kako ima i kredit u Sberbanci te joj nije svejedno što će biti s njenim novcem, ali i kreditom.

- Imam kredit, a ne znam što će sada s tim kreditom biti. Zaista mi nije svejedno niti želim ostati i bez ono malo novaca što imam - rekla nam je, te zamolila za anonimnost.

Iz Sberbanke kažu da je pritisak na poslovnice bio višestruko veći nego inače, ali očekuju da će se nakon objave HNB-a naći najpovoljnije rješenje za sve.

- Bankomati su opskrbljeni gotovinom, ali je na snazi mjera dvodnevnog moratorija po kojoj građani i poduzeća mogu ukupno dnevno raspolagati iznosima do 7.280 kuna. Novi iznosi dnevnih limita su: POS plaćanja - do maksimalnog iznosa 1.280 HRK; podizanje gotovine na bankomatima - do maksimalnog iznosa 2.000 HRK; podizanje gotovine na šalteru u poslovnici do maksimalnog iznosa 4.000 HR - kažu nam iz Sberbanke.

Iako je prvobitno bilo da korisnici pogođene banke mogu podići iznos do 7.280 kuna, tj. jednu prosječnu plaću, ipak nije bilo baš tako. Tih dvije tisuće kuna, mali je broj građana mogao podići s bankomata jer novaca u većini bankomata u deset ujutro više nije bilo novaca.

Iz HNB-a mole za strpljenje 48 sati

Novinari su na konferenciji za medije pitali vice guvernera dr.sc. Romana Šubića da li bi HNB mogao napraviti iznimku za račun male Kiare koja se liječi u Americi kako bi mogli plaćati liječničke troškove, odgovor je bio negativan. Rekao je kako se radi samo o razdoblju od 48 sati i da svi trebamo biti strpljivi.

- Ne možemo raditi iznimku po pojedinim slučajima jer je to jako teško i tehnički informatički i provesti. A odmah nakon noći s utorka na srijedu sredstva će biti dostupna sredstva dotičnoj obitelji tako i ostalim klijentima Sber banke - rekao je Šubić.