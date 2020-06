Kod Biro plusa knjigovodstvo je zabavno, neka vas ne zavaraju maske - iza njih se krije osmijeh

Dobro raspoložena šefica, požrtvovni kolege, stimulacije i u koroni..., tako izgleda rad u knjigovodstvenom servisu Biro plus d.o.o. Oni su u izboru najboljeg mikropoduzetnika 24sata i partnera jedan od četiri finalista

<p>Biro plus d.o.o. iz Čakovca je knjigovodstveno-računovodstveni ured, uspješno radi 25 godina, a jedna je od četiri tvrtke na zadovoljstvo brojnih klijenata koji su pretežito iz Međimurske i Varaždinske županije. Zbog odnosa kakav imaju prema radnicima sami djelatnici prijavili su ih na natječaj 24sata i partnera Poslodavac za 5. </p><p>Malu ali vrlo profesionalnu i učinkovitu ekipu, pored direktorice Ksenije Špoljarić (od 1994.) čine: Žaklina Lisjak (od 1997. godine), Katarina Zanjko (od 1999. godine), Blanka Belović (od 2002. godine), Dražen Špoljarić (od 2003. godine), Nadica Žižek (od 2004. godine), Maria Ferdinanda Pongrac (od 2007. godine), Sanela Đurković (od 2010. godine) i Tajana Hajdarović (od 2014. godine). </p><p><br/> - Volim posao koji radim, a najveći razlog mojeg zadovoljstva upravo je moj poslodavac. Uz šeficu sam se 'oblikovala' i 'odrasla' u novu i sigurniju osobu, kako u poslovnom smislu, jer mi je dala mogućnost da se iskažem kroz svoj rad, tako i srećom koju svakodnevno nakon radnog dana nosim svojim ukućanima, bez stresa kakav pojedini zaposlenici, nažalost, imaju na svojem radnome mjestu – kaže Blanka Belović, koja je dio tima 18 godina. Na pitanje zašto je s kolegama prijavila svoju tvrtku na ovaj natječaj kaže: "Jer smatramo da itekako zaslužuje titulu najboljeg poslodavca i kako bismo mu se odužili za sve što nam nesebično pruža." Posebno hvali šeficu Kseniju Špoljarić, koja je u firmi od prvog dana.</p><p><br/> - Motivacija i osjećaj da si koristan, kojima nas svakodnevno ispunjava naša šefica, pruža nam još više zadovoljstva na radnome mjestu. Ne samo da mene i sve moje kolega upoznaje kroz rad nego je njezina podrška i briga za svakog od nas, ali i naše ukućane, neprocjenjiva i moram napomenuti da to jako cijenim. Naučila nas je timskom radu, što je vrlo važno za posao koji radimo. Svaki razgovor uz jutarnju kavu na poslu, kao i izvan radnog mjesta, svaki naš izlet i koncert zbližili su nas još i više – dodaje Blanka. Od stimulacija, za koje kaže da ne zna ni nabrojiti koliko ih je dobila, puno više joj znači osjećaj pažnje koji im pruža direktorica.<br/> - Mogla bih pisati o svim nagradama i stimulacijama koje smo dobili, što nas također potiče da se još više trudimo, ali želim napomenuti da nesebičnost naše šefice, osjećaj pažnje, osmijeh i pohvala nakon dobro obavljenog posla znače puno više – kaže nam Blanka ističući da bi svakome sa zadovoljstvom i iskrena srca preporučila rad kod svog poslodavca. Slično razmišlja i njezina kolegica Žaklina.</p><p><br/> - Rad u tvrtki Biro plus d.o.o. lako je zavoljeti. Prije svega, radna atmosfera je vrhunska, kolektiv sjajan, a posao zanimljiv i dinamičan. Zahvaljujući šefici, izgrađen je odnos kakav je teško pronaći u bilo kojoj firmi, zajednička druženja i izleti naše su obilježje. Ukratko, Biro plus mjesto je na kojem se sreća množi, a tuga dijeli – kaže Žaklina. Opisala je i kakvi su ondje uvjeti rada.<br/> - Konstantno se radi na modernizaciji poslovanja, tu su mnogi seminari, neprekidna mogućnost učenja i napredovanja, a znanje koje nam šefica svakodnevno prenosi je neprocjenjivo. Omogućen nam je rad bez pritiska, samostalna organizacija rada, klizno radno vrijeme i mnogo toga drugoga, a ono što je u današnje vrijeme veoma bitno, marljivost i predanost poslu poslodavac uvijek prepoznaje i nagrađuje – rekla je. Posebno je zadovoljna načinom rada u vrijeme pandemije novoga korona virusa. </p><p><br/> - Svakodnevno mjerenje tjelesne temperature, vitamini koji su nas čekali svako jutro, sva moguća zaštitna oprema, izoliranost od stranaka kako bi nas se zaštitilo, mogućnost rada od kuće, slobodni dani, nagrade za rad dok su mnogi poslodavci dijelili otkaze svojim zaposlenicima, plaća koja je u ovo financijski veoma nesigurno vrijeme ostala ista, sve je to neprocjenjivo – ističe Žaklina. Na kraju zaključuje: "Svima onima koji žele i spremni su učiti svakako bih preporučila rad u Biro plus d.o.o. jer ovakvog poslodavca u današnje je vrijeme teško, gotovo i nemoguće naći i mnogi o tome mogu samo sanjati. Radim ovdje već 23 godine i mislim da to sve govori. Kad trebate nekoga s kim biste podijelili sreću, naša je šefica uvijek tu, kad trebate savjet ili rame za plakanje, znate kome se možete obratiti.</p><p><br/> Slobodni dani nikad nisu upitni, trebate li obaviti neku privatnu stvar unutar radnog vremena, samo recite. I ono što je danas svima veoma bitno, marljivost se uvijek nagrađuje, ne samo plaćom nego i mnogim dodatnim nagradama. Ako tražite mjesto na kojem ćete se osjećati kao da ste okruženi članovima najuže obitelji, mjesto puno smijeha i radosti, gdje se dijele sretni i tužni trenuci, gdje znaju prepoznati vašu marljivost, svakako dođite u Biro plus d.o.o. Jednake riječi hvale za svoje djelatnike ima i šefica Ksenija Špoljarić, koja vjeruje da će svi zajedno uspješno prebroditi posljedice korone koje je ostavila na gospodarstvo, pa tako i na njihovo poslovanje.</p><p><br/> - Mnogo naših klijenata pogođeno je trenutnom gospodarskom situacijom, koja se očituje u smanjenu opsega poslovanja, a što se automatski reflektira na naše poslovanje. Međutim, uvjereni smo da ćemo pronaći način za osiguranje stabilnosti poslovanja, bez smanjenja broja zaposlenika. Dakle, zadovoljstvo naših zaposlenika uvjetima rada i naših klijenata pruženim uslugama i dalje je u glavnom fokusu našeg poslovanja, a cilj nam je da i sljedećih 25 godina brojimo zajedno – zaključila je direktorica.</p><p> </p>