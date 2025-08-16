Obavijesti

GUŽVE NA CESTAMA

Kod Bosiljeva kolona od devet km, gužve i na Lučkom. Na A11 vožnja suprotnim smjerom...

Foto: HAK

Zbog vrlo gustog prometa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila, poručuju iz HAK-a...

Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, na prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Zbog vrlo gustog prometa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila, stoji u objavi HAK-a u subotu u 17:45 sati...

Najveće su gužve na autocesti A1. Ovo je stanje po autocestama koje je objavio HAK...

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

- Povećana je gustoća prometa u oba smjera

- Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 (kolona duga oko 9 km) te između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, odnosno između čvora i tunela Sveti Rok u smjeru mora

- Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km

- Imamo požar raslinja na 172. km između čvorova Perušić i Gospić, vozi se uz ograničenje brzine 80 km/h

A2 Zagreb-Macelj:

-  Zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera

A6 Rijeka-Zagreb:

- Kolona ispred naplate Rijeka (Grobnik) u smjeru Rijeke duga je oko 1 km

A tu je i vožnja u krivom smjeru...

- Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A11 na čvoru Lekenik u smjeru Zagreba, vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. Molimo vozače za oprez - upozoravaju iz HAK-a...

