KOKAIN, SPEED...

Kod dilera u Međimurju našli hrpu droge, čuvao je na tavanu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU međimurska

Tijekom pretrage, uz pomoć službenog psa za detekciju droga Policijske uprave međimurske, u potkrovlju obiteljske kuće pronađeno je oko 760 grama kokaina i speeda

Međimurska policija je objavila da je na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu jučer u popodnevnim satima u Novom Selu Rok pretražili prostorije koje koristi muškarac (46).

- Tijekom pretrage, uz pomoć službenog psa za detekciju droga Policijske uprave međimurske, u potkrovlju obiteljske kuće pronađena je veća količina droge.

Tom prilikom oduzete su dvije vrećice s ukupno 203,96 grama kokaina, četiri vrećice s ukupno 552,73 grama amfetamina (tzv. speeda), digitalna vaga za precizno mjerenje i druga oprema koja se koristi za doziranje i pakiranje droge - rekli su iz policije. 

Dodaju kako je preliminarnim testiranjima potvrđena  prisutnost kokaina i amfetamina.

- Zaplijenjena droga dostavit će se na vještačenje u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" u Zagrebu - rekli su iz policije. 

Dodaju kako će se  zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv osumnjičenog 46-godišnjaka podnijet kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, te će se u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

