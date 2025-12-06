Obavijesti

NEVJEROJATNO

Kod Dubrovnika vozila četvero djece s 2.8 promila! Zabila se u auto. Dobila je 1700 € kazne

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljem liječenju, a brigu o djeci su preuzeli članovi obitelji

Policija u Dubrovniku zaustavila je pijanu vozačicu (31) u petak navečer u mjestu Sustjepan, javila je dubrovačko-neretvanska policija. Vozačica se u 18:10 sati vozila obalom. Ulaskom u desni pregledni zavoj, nije prilagodila brzinu kretanja osobinama i stanju ceste te je udarila zadnji dio drugog auta koji je bio zaustavljen u koloni.

U vozilu se uz vozačicu nalazilo i četvero maloljetne djece. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozačica vozilom upravljala pod utjecajem alkohola od 2,80 promila.  Vozačica je prevezena u dubrovačku bolnicu gdje je zadržana na daljem liječenju, a brigu o djeci su preuzeli članovi obitelji.

Policija će o ovom događaju službenim dopisom obavijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad - Područni ured Dubrovnik kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv 31-godišnjakinje slijedi podnošenje prekršajnog naloga kojim će se kazniti novčanom kaznom od 1710 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

