Trojica pijanih mladića divljala po Varaždinu: Iščupali božićnu jelku, vukli je i potrgali ukrase

Piše Marta Divjak,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Svi su privedeni u Policijsku postaju Varaždin, a protiv njih slijedi podnošenje odgovarajućih prijava nakon kriminalističkog istraživanja

Trojica pijanih mladića radila su pravi nered po Varaždinu u noći sa subote na nedjelju, 29. studenog. Dvojica stara 21 godinu i jedan 26-godišnjak, pod utjecajem alkohola, iščupali su božićnu jelku postavljenu u Uršulinskoj ulici.

Jedan od 21-godišnjaka imao je 1,98 promila alkohola u krvi kada su jelku iščupali i počeli vukli ulicom Vatroslava Lisinskog, pri čemu su polomili lampice i oštetili ukrase. Nakon toga, u ulici Stanka Vraza, drugi 21-godišnjak, s 1,91 promilom alkohola, udarao je rukama po kantama za smeće i razbacivao ih po ulici, dok su svi zajedno izazivali kaos po kvartu.

Svi su privedeni u Policijsku postaju Varaždin, a protiv njih slijedi podnošenje odgovarajućih prijava nakon kriminalističkog istraživanja.

