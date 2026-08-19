Na snimci koja kruži internetom vidi se kako nautičar upozorava posadu glisera da glisira preblizu obale
Kod Kornata ih upozorio da ne glisiraju, oni ga počeli vrijeđati! Kazali su mu da je otok njihov!
Nesvakidašnja, pa čak i suluda scena zabilježena je u kornatskom akvatoriju, gdje je upozorenje zbog opasne vožnje gliserom u blizini obale završilo žestokom verbalnom svađom, piše Morski.hr.
- Ekipa koja je glisirala uz obalu je upozorena, a ovo su njihovi urlici i povici - piše Zadar News.
Na snimci koja kruži internetom vidi se kako nautičar upozorava posadu glisera da glisira preblizu obale, što može predstavljati opasnost za kupače i druge sudionike na moru. No umjesto da smanje brzinu, uslijedila je burna reakcija.
Posebno se uzrujala jedna žena s broda koji je glisirao nakon što je primijetila da se cijeli događaj snima mobitelom. Tada je prema osobama na drugoj brodici počela upućivati uvrede i psovke, a u jednom trenutku tvrdila je i da je otok njihov te da se ostali nalaze na njihovom području.
- Ovo je naše, otok je naš! - čuje se na snimci.
Dok je muškarac s druge brodice pokušavao objasniti da je problem u glisiranju uz samu obalu, rasprava je postajala sve žešća. Na snimci se mogu čuti povišeni tonovi, međusobna dobacivanja i prepirka oko toga tko ima pravo boraviti na tom području.
No hrvatski propisi po tom su pitanju jasni. Pomorsko dobro predstavlja opće dobro i ne može biti u privatnom vlasništvu. To znači da nitko ne može prisvajati plaže, obalu ili morski pojas te drugim ljudima braniti pristup tim područjima.
Vlasnici zemljišta na otocima mogu raspolagati svojim parcelama u unutrašnjosti, ali ne mogu zabraniti boravak na pomorskom dobru niti tjerati ljude s obale.
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