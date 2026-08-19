Kod Kornata ih upozorio da ne glisiraju, oni ga počeli vrijeđati! Kazali su mu da je otok njihov!

Nesvakidašnja, pa čak i suluda scena zabilježena je u kornatskom akvatoriju, gdje je upozorenje zbog opasne vožnje gliserom u blizini obale završilo žestokom verbalnom svađom, piše Morski.hr.

- Ekipa koja je glisirala uz obalu je upozorena, a ovo su njihovi urlici i povici - piše Zadar News.

Na snimci koja kruži internetom vidi se kako nautičar upozorava posadu glisera da glisira preblizu obale, što može predstavljati opasnost za kupače i druge sudionike na moru. No umjesto da smanje brzinu, uslijedila je burna reakcija.

Posebno se uzrujala jedna žena s broda koji je glisirao nakon što je primijetila da se cijeli događaj snima mobitelom. Tada je prema osobama na drugoj brodici počela upućivati uvrede i psovke, a u jednom trenutku tvrdila je i da je otok njihov te da se ostali nalaze na njihovom području.

- Ovo je naše, otok je naš! - čuje se na snimci.

Dok je muškarac s druge brodice pokušavao objasniti da je problem u glisiranju uz samu obalu, rasprava je postajala sve žešća. Na snimci se mogu čuti povišeni tonovi, međusobna dobacivanja i prepirka oko toga tko ima pravo boraviti na tom području.

No hrvatski propisi po tom su pitanju jasni. Pomorsko dobro predstavlja opće dobro i ne može biti u privatnom vlasništvu. To znači da nitko ne može prisvajati plaže, obalu ili morski pojas te drugim ljudima braniti pristup tim područjima.

Vlasnici zemljišta na otocima mogu raspolagati svojim parcelama u unutrašnjosti, ali ne mogu zabraniti boravak na pomorskom dobru niti tjerati ljude s obale.