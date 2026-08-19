Obavijesti

News

Komentari 17
NEVJEROJATNA SNIMKA

Kod Kornata ih upozorio da ne glisiraju, oni ga počeli vrijeđati! Kazali su mu da je otok njihov!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Kod Kornata ih upozorio da ne glisiraju, oni ga počeli vrijeđati! Kazali su mu da je otok njihov!
Foto: TikTok/Schreenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na snimci koja kruži internetom vidi se kako nautičar upozorava posadu glisera da glisira preblizu obale

Nesvakidašnja, pa čak i suluda scena zabilježena je u kornatskom akvatoriju, gdje je upozorenje zbog opasne vožnje gliserom u blizini obale završilo žestokom verbalnom svađom, piše Morski.hr.

PREBACILI IH U RIJEČKI KBC FOTO Stravične scene s Krka: Gliserom udarili u obalu, dvoje ljudi ozlijeđeno u nesreći
FOTO Stravične scene s Krka: Gliserom udarili u obalu, dvoje ljudi ozlijeđeno u nesreći

- Ekipa koja je glisirala uz obalu je upozorena, a ovo su njihovi urlici i povici - piše Zadar News.

Na snimci koja kruži internetom vidi se kako nautičar upozorava posadu glisera da glisira preblizu obale, što može predstavljati opasnost za kupače i druge sudionike na moru. No umjesto da smanje brzinu, uslijedila je burna reakcija.

@rezervnokolozadar #zadar #balkantiktok #dalmacija ♬ original sound - RezervnoKoloZadar

Posebno se uzrujala jedna žena s broda koji je glisirao nakon što je primijetila da se cijeli događaj snima mobitelom. Tada je prema osobama na drugoj brodici počela upućivati uvrede i psovke, a u jednom trenutku tvrdila je i da je otok njihov te da se ostali nalaze na njihovom području.

VATROGASCI UPOZORILI NA TO VIDEO NEVJEROJATNO Jet-skijem presijecao put kanaderima u Ninu: 'Vukao je goste na tubi'
VIDEO NEVJEROJATNO Jet-skijem presijecao put kanaderima u Ninu: 'Vukao je goste na tubi'

- Ovo je naše, otok je naš! - čuje se na snimci.

Dok je muškarac s druge brodice pokušavao objasniti da je problem u glisiranju uz samu obalu, rasprava je postajala sve žešća. Na snimci se mogu čuti povišeni tonovi, međusobna dobacivanja i prepirka oko toga tko ima pravo boraviti na tom području.

@kowa_0

Sramotno ponasnje i svojatanje otoka 😳😳

♬ izvorni zvuk - Kowa

No hrvatski propisi po tom su pitanju jasni. Pomorsko dobro predstavlja opće dobro i ne može biti u privatnom vlasništvu. To znači da nitko ne može prisvajati plaže, obalu ili morski pojas te drugim ljudima braniti pristup tim područjima.

Vlasnici zemljišta na otocima mogu raspolagati svojim parcelama u unutrašnjosti, ali ne mogu zabraniti boravak na pomorskom dobru niti tjerati ljude s obale. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura
POTPORE DRŽAVE I EU

Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila je da je Danielu Stegnjaiću, osumnjičenom za podmetanje požara, isplaćeno gotovo 221 tisuću eura kroz razne mjere potpora
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad
NEVJEROJATNO

Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Grad Jastrebarsko je 2022. godine zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara darovalo županiji. Vrijednost zemljišta je procijenjena na 664.000 eura. Počeli su iskopi. Evo što su sve našli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026