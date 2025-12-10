Kod mladića u Imotskom našli detonatore i drogu, muškarac (79) skrivao je arsenal oružja...

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski proveli su dva odvojena kriminalistička istraživanja na imotskom području koja su rezultirala zapljenom oružja, eksplozivnih tvari i droge. U pretragama domova koje koriste dvojica muškaraca, pronašli su i oduzeli ilegalni pištolj, detonatorske kapsule, streljivo i razne vrste narkotika.

Kod mladića (27) pronašli detonatore i MDMA

Na temelju sudskog naloga, policija je pretražila dom i druge prostorije koje na imotskom području koristi 27-godišnjak. Tom prilikom kod njega su pronašli deset električnih detonatorskih kapsula, koje spadaju u eksplozivne tvari. Osim toga, oduzeli su mu i četiri tablete droge MDMA, poznatije kao ecstasy, jednu već smotanu cigaretu marihuane te jednu sjemenku indijske konoplje.

Zbog posjedovanja eksplozivnih tvari, protiv 27-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Također, zbog droge mu slijedi i optužni prijedlog sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Stariji muškarac (79) skrivao ilegalni pištolj

U drugoj akciji, također temeljem naloga suda, pretražili su kuću koju koristi 79-godišnjak. Policajci su kod njega pronašli pravi mali arsenal: pištolj sa spremnikom kojeg je ilegalno posjedovao, čak 22 komada raznog streljiva te zračni pištolj.

Osim oružja, kod njega su pronašli i manju količinu marihuane. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su kako su protiv 79-godišnjaka podnijeli prekršajne prijave i to zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.