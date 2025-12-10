Obavijesti

News

Komentari 0
PRETRAŽILI IM KUĆE

Kod mladića u Imotskom našli detonatore i drogu, muškarac (79) skrivao je arsenal oružja...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Kod mladića u Imotskom našli detonatore i drogu, muškarac (79) skrivao je arsenal oružja...
Foto: PU splitsko-dalmatinska

U pretragama domova koje koriste dvojica muškaraca, pronašli su i oduzeli ilegalni pištolj, detonatorske kapsule, streljivo i razne vrste narkotika

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski proveli su dva odvojena kriminalistička istraživanja na imotskom području koja su rezultirala zapljenom oružja, eksplozivnih tvari i droge. U pretragama domova koje koriste dvojica muškaraca, pronašli su i oduzeli ilegalni pištolj, detonatorske kapsule, streljivo i razne vrste narkotika.

Kod mladića (27) pronašli detonatore i MDMA

Na temelju sudskog naloga, policija je pretražila dom i druge prostorije koje na imotskom području koristi 27-godišnjak. Tom prilikom kod njega su pronašli deset električnih detonatorskih kapsula, koje spadaju u eksplozivne tvari. Osim toga, oduzeli su mu i četiri tablete droge MDMA, poznatije kao ecstasy, jednu već smotanu cigaretu marihuane te jednu sjemenku indijske konoplje.

DETALJI AKCIJE Evo kako je pala banda s tonom 'trave': Skoro dva milijuna eura od droge 'prali' su u kladionici
Evo kako je pala banda s tonom 'trave': Skoro dva milijuna eura od droge 'prali' su u kladionici

Zbog posjedovanja eksplozivnih tvari, protiv 27-godišnjaka su podnijeli kaznenu prijavu zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Također, zbog droge mu slijedi i optužni prijedlog sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Stariji muškarac (79) skrivao ilegalni pištolj

U drugoj akciji, također temeljem naloga suda, pretražili su kuću koju koristi 79-godišnjak. Policajci su kod njega pronašli pravi mali arsenal: pištolj sa spremnikom kojeg je ilegalno posjedovao, čak 22 komada raznog streljiva te zračni pištolj.

TUŽIT ĆE GA Napustio Varaždin pa ga osudili za trgovinu drogom: 'Liječio se u UK-u. Zvali smo ga da se vrati'
Napustio Varaždin pa ga osudili za trgovinu drogom: 'Liječio se u UK-u. Zvali smo ga da se vrati'

Osim oružja, kod njega su pronašli i manju količinu marihuane. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske izvijestili su kako su protiv 79-godišnjaka podnijeli prekršajne prijave i to zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025