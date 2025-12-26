Kod Pakraca u neregistriranom autu s ukinutom vozačkom i 3,6 promila! Kazna je - boli glava

Policija je privela muškarca (36) koji je u petak oko 2 sata u mjestu Donja Obrijež vozio pijan, javila je požeško-slavonska policija. Muškarac je bio pod utjecajem alkohola od 3,67 promila. Također mu je bila ukinuta i oduzeta vozačka dozvola. Vozio je neregistrirani i neosigurani osobni auto.





Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet. Smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva te mu je izdan prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Zakona o osobnoj iskaznici.





Predviđena novčana kazna za navedene prekršaje iznosi 3.610,00 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.