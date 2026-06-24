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GASILI I KANADERI

Kod Rogoznice izgorjelo 50 maslina i četiri hektara raslinja

Piše HINA,
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Kod Rogoznice izgorjelo 50 maslina i četiri hektara raslinja
Vatrogasci gase veliki požar koji je sinoć planuo u Lokvi Rogoznici | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

U gašenju je sudjelovalo 35 vatrogasaca s 12 vozila te dva kanadera

Četiri hektara trave i niskog raslinja te 50 stabala maslina izgorjela su u srijedu popodne u Dvornici na području općine Rogoznica u požaru koji je gasilo 35 vatrogasaca te dva kanadera, a izazvao ga je 55-godišnjak prilikom izvođenja radova električnom pilom, priopćila je PU šibensko-kninska. Požar otvorenog prostora koji je izbio oko 15 sati lokaliziran je prije 18 sati, a policija je izvidom ustanovila se da ga je izazvao 55-godišnjak tijekom rada električnom pilom.

Požar je buknuo nakon što je pri izvođenju radova došlo do iskrenja, a vatra se nekontrolirano proširila na površinu od četiri hektara. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, 50 stabala maslina te nekoliko telefonskih i električnih stupova.

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U gašenju je sudjelovalo 35 vatrogasaca s 12 vozila te dva kanadera. Slijedi daljnje postupanje policije, objavila je PU šibensko-kninska. 

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