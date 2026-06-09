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TRAŽE PROVALNIKE

Kod Sinja našli puške i stotine metaka, u Poreču ukrali oružje

Piše Iva Tomas,
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Kod Sinja našli puške i stotine metaka, u Poreču ukrali oružje
ILUSTRACIJA | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Razbojnici su u Poreču u ponedjeljak provalili u trgovinu oružjem i opljačkali je, a policija traga za njima. Policija je u Sinju od muškarca oduzela više od 500 komada streljiva te dvije puške....

Nepoznati počinitelji su u ponedjeljak u noćnim satima provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Nakon što su nasilno ušli u prostor trgovine, ukrali su pištolje i novac i tako oštetili trgovinu za više tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima, priopćila je PU istarska.

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Splitsko-dalmatinska policija dovršila je istragu nad muškarcem (52), a utvrdili su da je nedozvoljeno posjedovao oružje i eksplozivne tvari. U nedjelju su na sinjskom području obavili pretragu kuće i drugih prostorija koje muškarac koristi. Tom prilikom je pronađena i od njega oduzeta jedna poluautomatska puška, jedna automatska puška sa spremnikom i streljivom, šest redenika sa streljivom, 571 komad raznog streljiva te sedam spremnika za puške, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

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Po dovršetku istrage protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

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