Kod Sinja našli puške i stotine metaka, u Poreču ukrali oružje

Nepoznati počinitelji su u ponedjeljak u noćnim satima provalili u trgovinu oružjem u Poreču. Nakon što su nasilno ušli u prostor trgovine, ukrali su pištolje i novac i tako oštetili trgovinu za više tisuća eura. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za počiniteljima, priopćila je PU istarska.

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je istragu nad muškarcem (52), a utvrdili su da je nedozvoljeno posjedovao oružje i eksplozivne tvari. U nedjelju su na sinjskom području obavili pretragu kuće i drugih prostorija koje muškarac koristi. Tom prilikom je pronađena i od njega oduzeta jedna poluautomatska puška, jedna automatska puška sa spremnikom i streljivom, šest redenika sa streljivom, 571 komad raznog streljiva te sedam spremnika za puške, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Po dovršetku istrage protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.