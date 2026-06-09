Mrtav pijan sletio s ceste kod Popovače pa udario u most

Sa čak 2,99 promila alkohola u krvi 41-godišnji vozač sletio je u ponedjeljak oko 13 sati s ceste u Popovači i pritom udario u betonski most.

- Do nesreće je došlo kada je 41-godišnjak upravljao automobilom sisačkih registracija pod utjecajem alkohola od 2,99 promila, bez korištenja sigurnosnog pojasa te je za vrijeme vožnje koristio mobitel. Također, utvrđeno je da mu je istekla vozačka dozvola - priopćila je policija.

Vozač je završio u sisačkoj bolnici gdje mu nisu konstatirali ozljede, ali je zbog visokog alkohola u krvi zadržan u bolnici.

Zbog počinjenih prekršaja protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom Općinskom sudu.