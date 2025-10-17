Obavijesti

Kod Sočija odjekuju glasne eksplozije. Rusija: Ukrajina je napala dronovima i raketama!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Stanovnici Sočija, domaćina Olimpijskih igara 2014., na društvenim mrežama pišu o uzbunama i eksplozijama.

Rusija je u petak izvijestila da je Ukrajina raketama i bespilotnim letjelicama napala njezinu crnomorsku obalu kod Sočija.  Gradonačelnik Sočija, turističkog odredišta na istočnoj obali Crnog mora, objavio je da je ukrajinski napad zaustavljen.

Stanovnici tog grada, domaćina Olimpijskih igara 2014., na društvenim mrežama pišu o uzbunama i eksplozijama. Gradonačelnik ih je pozvao da izbjegavaju plažu i obalna područja te da potraže sklonište. 

Lokalni mediji prenose da je promet u međunarodnoj zračnoj luci Soči privremeno zaustavljen. Zasad nema izvješća o šteti.  Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 32 ukrajinska drona zaustavljena iznad poluotoka Krima. 

Dužnosnici su objavili da nema šteta na energetskim postrojenjima niti nestanaka struje. 

Njemačka agencija dpa spominje nepotvrđena izvješća i videosnimke s društvenih mreža na kojima je navodno pogođeno veliko skladište nafte u krimskom Simferopolju. 

Ovdje pratite sve oko situacije u Ukrajini i Rusiji iz minute u minutu

