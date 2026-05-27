Novi masovni napadi na Krimu i u Ukrajini: Oboreno više od 20 dronova, pogođene i zgrade

Guverner Sevastopolja objavio je da je protuzračna obrana tog krimskog grada pod ruskom okupacijom rano u srijedu oborila više od 20 ukrajinskih dronova, dodajući da je Kijev koristio i projektile Storm Shadow. Mihail Razvožajev putem aplikacije Telegram dodao je da zasad nema informacija o poginulima te da je u napadu oštećeno nekoliko zgrada, uključujući regionalni ured središnje banke i stambenu osmerokatnicu. Projektile Storm Shadow proizvodi francusko-britanski konzorcij. Rusija, koja je anektirala Krim 2014., ranije je pozvala na razgovor britanskog i francuskog veleposlanika zbog ukrajinskog korištenja tog oružja.

Ukrajina zasad nije komentirala napad. Njezina vojska dan ranije je objavila da je koristila Storm Shadow za uništavanje ruskog zapovjednog centra na teritoriju pod ruskom kontrolom u istočnoj ukrajinskoj regiji Luhansk.

U utorak su u odvojenom ukrajinskom napadu ranjene dvije osobe u južnom ruskom gradu Taganrogu, smještenom istočno od granice s Ukrajinom, nakon što je Rusija rano u srijedu oborila njezin projektil, objavila je gradonačelnica Svetlana Kambulova na Telegramu.

Ruska agencija Interfax, pozivajući se na ministarstvo obrane, tvrdi da je tijekom noći oboreno 140 ukrajinskih bespilotnih letjelica.

U ruskim napadima na južni ukrajinski grad Zaporižja u protekla 24 sata ranjeno je 15 osoba, dok je još šest osoba ranjeno u regiji Dnjipropetrovsk, objavile su lokalne vlasti na Telegramu.

Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija lansirala 163 bespilotne letjelice od utorka u 18 sati po lokalnom vremenu.