Kolaps u Čakovcu: 'Vrhunskog kirurga smijenio je SMS-om. Četvorica su našla novi posao'

Nema govora o tome da se u čakovečkoj bolnici sad normalno radi i operira. Sustav je nažalost u kolapsu. U pet dana samo im jedan abdominalan kirurg radi jer je drugi na godišnjem, s tim da on ne dežura. Kirurzi su premoreni. Ako je bilo nas 19 kirurga, a sad ih je 11, znači da je po Hrenovom onda nas osam bilo viška, ako kaže da sad sve štima. S tim da moram reći kako sad u Čakovcu kirurzi operiraju iza dežurstva što je protuzakonito. Ne rade kirurške kolonoskopije, kao ni kolorektalne karcinomi što smo sve mi radili. Znamo da iz Čakovca šalju pacijente u Varaždin, izjavio je za 24sata dr. Dražen Krištofić jedan od osmero kirurga koji su dali otkaz u Županijskoj bolnici Čakovec.

Navodi kako je za sve kriv novi ravnatelj bolnice Nikola Hren.

- Krivac za sve je Hren, rasturio je kolektiv koji je bio postrojen gdje se znalo tko što radi. Preko noći je rasturio sustav koji nam je bio posložen. Dr. Pala koji se doškolovao na Harvardu je smijenio s mjesta pomoćnika za kvalitetu SMS porukom. Dr. Pal je vrhunski kirurg i tako ga se riješio - ističe.

Kirurg Krištofić: Hren laže

Dodaje i kako četvorica od osmero kirurga koji su dali otkaze već ima nove poslove.

- To su vrhunski kirurzi i svi su bez ikakvog problema našli posao. A ovo što Hren govori, pa on laže. Izvadio je neku statistiku o broju operacija u dane kad su bili blagdani, tad se manje radi jer manje ljudi želi na operaciju u to vrijeme.

Gospodin je pravnik i ne zna što radi. Statistika se fabricira - navodi dr. Krištofić.

Ravnatelj čakovečke bolnice Nikola Hreen za 24sata pak tvrdi kako se zdravstvena zaštita u kirurškoj službi cijelo vrijeme provodi kontinuirano.

- Do sada je samo nekoliko operacija odgođeno i to zato što pacijenti žele da ih operira netko od kirurga koji su na bolovanju te ako anesteziolog ne da odobrenje za operaciju. Svi koji su spremni za operaciju ulaze u operativni plan i program bez odgađanja - stoji u odgovoru Nikole Hrena, ravnatelja Županijske bolnice u Čakovcu za 24sata nakon što je osam kirurga odlučilo dati otkaz zbog nove uprave te imenovanja novih šefova u bolnici.

Inicijalno je, kaže nam, raskid ugovora zatražilo 10 kirurga od kojih se dvoje vratilo na rad.

- Aktualno aktivnih zamolbi za sporazumni raskid ima njih osam. Od tih osam kirurga, troje je poslalo požurnicu za sporazumnim raskidom ugovora i ti su sporazumi raskidi potpisani su od strane ravnatelja na izričito traženje troje kirurga. U utorak je još jedan kirurg tražio da se pristupi potpisu Sporazumnog raskida ugovora o radu. Svi su sad na bolovanju s aktivnim zahtjevom za otkazom - navodi se dalje u odgovoru ravnatelja.

Na pitanje tko će zamijeniti osmero kirurga bez kojih bolnica ostaje, navodi kako "njih zamjenjuje ostalih 11 kirurga zbog kojih je operativni program svakog dana pun i zbog kojih se zdravstvena skrb u kirurškoj službi pruža pravovremeno".

Ravnatelj: Ispomoć koju smo tražili nije bila nužna

S obzirom na to da su im dosad u ispomoć tijekom dva vikenda na dežurstva došli kirurzi s Rebra te jedan iz Koprivnice, zanimalo nas je koliko je efikasan takav način organizacije, na što nam je ravnatelj Hren odgovorio da "ispomoć koju su tražili nije bila nužna". Međutim, dodaje i kako je takva ispomoć dobro došla prvenstveno iz razloga da bi njihovi, kaže, kirurzi koji svaki dan predano rade imali vremena za odmor.

Pitali smo ga i hoće li se u čakovečkoj bolnici ukidati određene kirurške djelatnosti i prebacivati pacijente u varaždinsku bolnicu, no Hren tvrdi kako o tome nisu ni razmišljali niti ima potrebe za tim.

- Svi naručeni pacijenti bit će operirani tijekom tjedna - zbog više prijema pacijenata sa prijelomima kostiju dio pacijenata je terminski pomaknut unutar tjedna. Svi pacijenti koji su planirani i imaju adekvatnu pripremu za operaciju (potest za anesteziju) će biti operirani tijekom tjedna. U ponedjeljak je jedna pacijentica pod kliničkom slikom akutnog abdomena (ileus) premještena u Varaždin. Učinjena je kompletna obrada (UZV, rtg, CT) te je uzrok i dalje bio nejasan, te je prema dogovoru premještena u OB Varaždin na operativno liječenje - odgovorio nam je ravnatelj Hren.

Poslao nam je i usporedbu broja operacija za vrijeme prethodnog pročelnika kirurgije i za vrijeme novog pročelnika.

- Ono što je zanimljivo je broj operacija u razdoblju od 01.01. do 16.01. po kirurzima koji su sada na bolovanju. Njih 8 napravilo je u 10 radnih dana 28 operacija, što nosi 3,5 operacija po kirurgu u 10 dana. Raspon je od 0 operacija po kirurgu do najviše 9. Primjerice dr. Krištofićem (bivši pročelnik) je imao 3 operacije u 10 radnih dana dok je bio pročelnik, a dr. Grudić je u sljedećih 12 radnih dana imao 11 operacija - odgovorio nam je Hren.

Poslao nam je i detaljan raspored i plan rada bolnice za ovaj tjedan u kojemu stoji kako svaki dan radi 9 do 11 liječnika na kirurgiji plus dva urologa.

- Na dan 4. veljače radi 11 kirurga i tri urologa, a na bolovanju je 8 kirurga - odgovorio nam je Hren.