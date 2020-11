Kolar bi novozaražene smjestio u hotel Toplice, a epidemiolozi ga zatvorili zbog legionele?!

Župan Željko Kolar želi da se oboljeli od covida smjeste u hotel Toplice, međutim, on je zatvoren od 1.10. jer je u njemu pronađena legionela koja uzrokuje upalu pluća

<p>Vlasnike Hotela u Krapinskim Toplicama nitko nije niti pitao smiju li i pod kojim uvjetima koristiti njihovu nekretninu, rekao nam je to <strong>Mario Rendulić.</strong> Njegova je tvrtka CSEBA development s Kinezima suvlasnik nekretnine, hotela u Krapinskim Toplicama koji su kupili 2018. za 4,3 milijuna eura.</p><h2>‘Tamo nema osnovnih sanitarnih uvjeta’</h2><p>– Mene nitko nije kontaktirao, a ne znam koga su drugog mogli. Jedino ako župan nije zvao Kineze u Kinu. Doista ne znam kako si je to gospodin Kolar umislio, ne znam na koji način bi to funkcioniralo. To nije jednostavno, pa treba neki novac da bi se to organiziralo. To je hotel, koji je zapušten, bez struje, plina, nije to bolnica. U toj zgradi, zatvorenom hotelu, ne postoje nikakvi zdravstveno-sanitarni uvjeti za smještaj bolesnika – komentirao je Rendulić u ime Spring Spa Hotela, tvrtke koja je vlasnik zgrade, piše<a href="https://nizagorjemalo.hr/oblok/zeravka/kolar-bi-oboljele-stavio-u-hotel-koji-je-zatvoren-zbog-legionele/" target="_blank"> Ni Zagorje Malo.</a></p><p>Inicijativu, da se umjesto u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, kada se za to pokaže potreba, oboljeli od virusa COVID-19 smjeste u hotel koji ne radi, pokrenuo je župan <strong>Željko Kolar</strong>. U subotu je Bolnicu u Stubičkim Toplicama posjetio ministar <strong>Vili Beroš</strong> koji specijalne bolnice vidi kao sekundarne centre za smještaj bolesnika. Nakon sastanka, Beroš nam je u telefonskom razgovoru rekao da se o tome razgovaralo i proljetos.</p><h2>Sanitarna inspekcija ‘zatvorila’ hotel </h2><p>I je. Upravo je Željko Kolar bio taj koji je proljetos, tijekom prvog vala epidemije, u nekoliko navrata naglašavao da bi bilo dobro da se Specijalna bolnica u Stubičkim Toplicama pretvori u COVID bolnicu kako bi se rasteretila Opća bolnica Zabok.</p><p>No jučer je najavio kako su poslali prijedlog u Zagreb da to bude zgrada hotela u Krapinskim Toplicama. On je zatvoren 1. listopada, kako su tada rekli iz Toplice Hotela, zbog nemogućnosti poslovanja. No kako smo doznali iz pouzdanih izvora, Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata u hotelu je pronašla – legionelu.</p><p>– Hotel je morao biti zatvoren zbog sanitarnih uvjeta jer su u cijevima pronašli legionelu. Da bi nastavili s radom, trebalo je uložiti oko 300.000 kuna. Više nisu postojali sanitarni uvjeti za nastavak s radom – priča nam pouzdani izvor, dobro upućen u cijelu situaciju.</p><p>Izvor iz Uprave tvrtke koja je tada poslovala potvrdio nam je da je ‘legionela pronađena, ali na četvrtom katu’ te da ‘ne bi bilo baš dobro da o tome pišemo’. Isti izvor kaže i da su to ‘sanirali’.</p><p>– Nije točno, ništa se nije saniralo – govori nam prvi izvor.</p><h2>Legionelu našli zagorski epidemiolozei</h2><p>Da ne postoje sanitarni uvjeti za ikakav rad, osobito ne za smještaj pacijenata i to još s virusom COVID-19, potvrdio je i Mario Rendulić koji je upoznat s činjenicom da je Sanitarna inspekcija u hotelu pronašla legionelu.</p><p>A da je legionela pronađena u hotelu potvrdili su i u Državnom inspektoratu.</p><p>– Mi smo 16. rujna od epidemiloga iz Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije dobili obavijest da su u dva uzastopna uzorka vode pronašli legionelu. Odmah idući dan, 17. rujna na teren je izašla Sanitarna inspekcija i hotelu izdala Rješenje o provođenju sigurnosnih mjera za smanjenje rizika od legionarske bolesti – odgovorili su nam u Državnom inspektoratu.</p><p>Hotel je, dakle, trebao obaviti čišćenje, dezinfekciju, osigurati podizanje temperature vode u cijevima i ispuniti niz drugih uvjeta da bi se ‘riješili’ legionele. Umjesto toga, poslali su samo obavijest da su 30. rujnom prestali s radom.</p><h2>Bakterija pogubna za oboljele od korone</h2><p>Legionela je bakterija, pravim imenom Legionella pneumophila. Nalazi se u vodi i vlažnome tlu, a često je prisutna u vodoopskrbnim sustavima, u vodovodima. Uvjeti pogodni za rast i razmnožavanje legionela su i, između ostaloga, zatvoreni dijelovi zgrada i malo gostiju u hotelu. Bakterija je vrlo važan uzročnik upale pluća. Od legionarske bolesti mogu oboljeti i posve zdrave osobe, međutim, češće obolijevaju stariji ljudi, naročito oni sa kroničnim bolestima pluća, srca i bubrega, te oslabljenim imunološkim sustavom…</p><p>Dakle, riječ je o bakteriji koja bi COVID bolesnike mogla doslovno dokrajčiti.</p>