Kolar se ne slaže s nalazom ministarstva, blokira uzimanje zemlje: 'Niz je nepravilnosti'

Sva izvlaštenja za čak sedam solarnih elektrana investitora Dubravka Posavca u Zagorju su zaustavljena ili će biti zaustavljena ako ih investitor zatraži. Poručio je to SDP-ov krapinsko-zagorski župan Željko Kolar nakon što je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva utvrdilo da je Kolarova županija nezakonito izdala pet lokacijskih dozvola za solarne elektrane pored Zaboka i u Pregradi. Na osnovu njih investitor je mogao izvlastiti oko 610.000 četvornih metara od 400 obitelji. Kolar je rekao i da zaustavljaju izvlaštenja za još dvije solarne elektrane pored Zaboka tvrtki istog investitora za koje su ranije izdane dozvole i izvlaštenja već traju. I za njih se čeka ocjena zakonitosti. Izvlaštenja će stati dok ne prođu sve pravne instance, a iz tog proizlazi da će se Županija i žaliti sudu na rješenja ministarstva.

No Kolar je poručio da njegov upravni odjel koji je izdao spornih pet dozvola ne smatra da je pogriješio i dao im je osam dana za očitovanje.

- Kad je pokrenut postupak nadzora, pokrenut je postupak o prekidu izvlaštenja. Izvlaštenja po lokacijskim dozvolama neće biti! One su već obustavljene za Zabok 1, 3, 4 i 5, a za 2 se pišu rješenja i bit će dostavljena ljudima početkom idućeg tjedna. Tako dugo dok se ne donese zadnji pravni akt izvlaštenja neće biti. Što se Pregrade tiče, tamo postupak izvlaštenja nije ni počeo. I da potencijalni investitor podnese postupak izvlaštenja, mi ćemo ga odbiti sukladno svemu onome što se radilo za Zabok dok se ne riješi prethodno pitanje - poručio je Kolar.

Kolar i njegove službe su u odgovorima za 24sata tvrdile da su dozvole izdane zakonito i da u tom trenutku, prije tri godine, nije bilo potrebno energetsko odobrenje. Energetsko odobrenje je propisano drugim zakonom godinu dana ranije. Ono bi značilo da investitor ima riješeno ili zakupom ili kupnjom zemljište. Posavčeve tvrtke to nisu imale, nego su tek nakon lokacijskih dozvola krenule u izvlaštenje privatnih oranica što je izazvalo bunu stanovnika, o čemu smo detaljno pisali. Kad je dobio nalaz ministarstva, Kolar je samo priopćio da dozvole nisu poništene. Nije rekao što je ministarstvo utvrdilo, kao ni da je naložilo obnovu postupka za elektrane u Pregradi. U toj obnovi postupka nemoguće je da investitor dobije novu lokacijsku bez energetskog odobrenja. I to nije jedini teški propust Županije.

- U nadzoru je utvrđen niz nepravilnosti - među njima izostanak energetskog odobrenja, nepravilno formiranje građevinskih čestica, pogrešno obavještavanje stranaka, neobjavljivanje dozvola na e-oglasnoj ploči i neupućivanje dozvola nadležnome ministarstvu za energetiku - odgovorili su na upit 24sata nakon što je nadzor trajao gotovo dva mjeseca.

Kolar ipak kaže da će pričekati očitovanje svoje pročelnice na te tvrdnje, a da i u rješenjima ne piše sve što su nama odgovorili. Župan tvrdi da nema što skrivati, ali da nije na Županiji da objavi cjeloviti nalaz nadzora nad izdavanjem dozvola.