Župan Kolar tvrdi: Ne skrivam nalaz Ministarstva o lokacijskim dozvolama za solarne elektrane

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar ustvrdio je u petak da ne skriva nalaz upravnog nadzora Ministarstva prostornog uređenja o lokacijskim dozvolama za pet solarnih elektrana i najavio da će postupci izvlaštenja ostati obustavljeni dok se ne razriješe sva pravna pitanja. Kolar je na konferenciji za novinare reagirao na optužbe da je skrivao nalaz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon što je ministar Branko Bačić u Saboru izjavio da su dozvole za solarne elektrane izdane protuzakonito.

Riječ je o pet solarnih elektrana koje se planira izgraditi u Pregradi i Zaboku na zemljištu ukupne površine 610.000 četvornih metara, koje je u posjedu oko 400 vlasnika.

Pokretanje videa... 01:17 Ministarstvo za 24sata: Zakon ćemo promijeniti, izvlaštenja za privatnog investitora su suluda! | Video: 24sata/pixsell

Kolar je istaknuo da se nalaz ministarstva nalazi u sustavu eDozvola te je dostavljen svim strankama u postupku. "To nije moj nalaz niti ga mogu skrivati. On je javan, a novinari su od ministarstva dobili čak i više nego što smo mi dobili službenim putem”, naglasio je.

Ministarstvo je 16. listopada zatražilo uvid u lokacijske dozvole, a županija je nalaz zaprimila 8. prosinca. Kolar je kazao da je sljedećeg dana zatražio od nadležne pročelnice da se u roku osam dana očituje o svim navodima te dodatno zatražio mišljenje Ministarstva gospodarstva zbog različitih tumačenja pojedinih zakonskih odredbi koje su važile u vrijeme izdavanja dozvola.

"Ministarstvu je za nalaz trebalo 48 dana. Smatram korektnim da našoj pročelnici dam osam dana za očitovanje. Ovo je ozbiljan predmet i angažirat ćemo i vanjske stručnjake. Tek kad sve analiziramo, javno ćemo izložiti naše očitovanje, od prve do zadnje crtice”, poručio je Kolar.

Postupci izvlaštenja su obustavljeni

Dodao je kako ne želi ulaziti u meritum onoga što je napisalo ministarstvo dok ne dobije očitovanja stručnih službi jer za to nije nadležan niti educiran.

Zagorski župan kaže da postupci izvlaštenja po lokacijskim dozvolama ostaju zaustavljeni. Obustavljeni su za Zabok 1, 3, 4 i 5, a za 2 se pišu rješenja i bit će dostavljena vlasnicima početkom sljedećeg tjedna. Dok se ne donese zadnji pravni lijek vezan za izdane lokacijske dozvole, izvlaštenja neće biti”, rekao je.

Kolar je istaknuo da u Pregradi nije ni počeo postupak izvlaštenja, a županija će odbiti eventualni zahtjev potencijalnog investitora za izvlaštenje.

Također se osvrnuo na aktualne izmjene zakona o gradnji, istaknuvši kako je struka gotovo jednoglasno protiv rješenja koja otvaraju vrata mogućem izvlaštenju privatnih vlasnika za privatne investicije.

"I udruga arhitekata i HAZU rekli su da je to devastiranje prostora nezabilježeno u našoj povijesti i da će jedinice lokalne samouprave izgubiti mogućnost kreiranja svog prostora”, naglasio je Kolar.