Kolar smijenio pročelnicu koja izdaje dozvole! O svemu šuti. Oporba: On je za to odgovoran

U tišini i bez javnog obrazloženja, SDP-ovac i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar smijenio je pročelnicu županijskog odjela za graditeljstvo Gordanu Gretić. Ona je povezana s izdavanjem lokacijskih dozvola za sunčane elektrane tvrtkama investitora Dubravka Posavca za koje je Ministarstvo graditeljstva utvrdilo da su izdane nezakonito, a investitor je na osnovi toga krenuo u prva izvlaštenja za solare. Uz sedam dozvola može izvlastiti oko 1,1 milijun četvornih metara privatnog zemljišta pored Zaboka i u Pregradi. Prošli tjedan o tome je izvide počeo i Uskok. Na stranicama županije navedeno je da je ona sad viši savjetnik za prostorno uređenje u ispostavi u Pregradi, a na njeno mjesto župan je privremeno imenovao drugu osobu.

Kolar nam je prije 10-ak dana tvrdio da neće poduzimati nikakve sankcije dok ne dobije pravna mišljenja o dozvolama, a za to je platio i poseban tim. Gretić je i nama odgovarala da su sve dozvole izdane zakonito, tako se očitovala i županu. Kolar je u jednom intervjuu rekao kako je Gretić osobno kao referentica radila na nekim od spornih dozvola i potpisala ih. Poslije je napredovala za pročelnicu.

Župan Kolar još se nije javno očitovao sa zaključcima o dozvolama. Nije nam odgovorio na upit o razlogu smjene, kao ni na upit hoće li sad pokrenuti obnovu postupka izdavanja dozvola, na što ga je uputilo spomenuto ministarstvo. U tom postupku dozvole za koje je ministarstvo utvrdilo niz nezakonitosti trebale bi pasti, a time i izvlaštenje. Dok sve traje, Kolar je zaustavio izvlaštenje. Ali od vlasnika zemljišta pored Zaboka doznajemo da je investitor Posavec pokrenuo tužbu protiv zaustavljanja postupka, a Ministarstvo pravosuđa dalo mu je za pravo. To bi značilo da bi se izvlaštenja pored Zaboka mogla nastaviti. Ni o tome nam se župan nije očitovao na upit. Jedna od onih koji trebaju biti izvlašteni pita se gdje je sad pomoć odvjetnika koju je Grad Zabok obećao da bi spriječio izvlaštenja.

HDZ-ovac Petar Vrančić vijećnik je u Zaboku i član županijske skupštine te jedan od onih koji su još prije tri mjeseca tražili političku odgovornost župana ako su dozvole nezakonite.

- Ako su dozvole nezakonite, netko mora preuzeti odgovornost. Danas vidimo smjenu pročelnice Gretić i pokušaj da se cijela stvar svede na razinu pojedinih službenika. Ona nije vodila ured kad su dozvole izdavane nego Stjepan Bručić, koji je u međuvremenu pravomoćno osuđen zbog izdavanja dozvola u drugom predmetu. Upravni odjeli ne djeluju samostalno nego su dio sustava kojim upravlja župan, koji imenuje pročelnike i odgovara za rad upravnih tijela. I zato on mora preuzeti političku odgovornost - kaže Vrančić.