Novi žetončići? Oporbeni dvojac nije glasao za opoziv Plenkija: 'Tu nemam nikakvih dogovora'

Hrvatski sabor očekivano je odbio SDP-ovu inicijativu za opoziv Vlade Andreja Plenkovića zbog slučaja ilegalnog odloženog opasnog otpada u Lici. Za rušenje Vlade bilo je potrebno najmanje 76 glasova.

Za opoziv je glasalo 55 zastupnika, 79 je bilo protiv, dvojica - Ivica Baksa (NPS) i Branko Kolarić (Nezavisni), bili su suzdržani...

Pa se sad odmah otvorilo pitanje - jesu li oni i dalje dio oporbe ili će se pridružiti HDZ-ovoj većini...

Kolarić, bivši SDP-ovac, a sada nezavisni saborski zastupnik, koji je bio suzdržan kod glasanja o nepovjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, tvrdi za Jutarnji list da nema namjeru biti dio vladajuće većine i otkriva glavni razlog zašto je bio suzdržan kod glasanja.

- Prvo, mene nitko nije ni kontaktirao ni tražio da im se priključim, ali to je manje važno. Važan je razlog to što ja kao osoba ne mogu podržati opciju koja za premijera nudi Hajdaša Dončića.Ja sam izašao iz SDP-a, ne mislim da je on dobar izbor i onda ja to ne mogu podržavati. Ako imamo parlamentarne izbore i on je kandidat oporbe, to je meni neprihvatljivo. Ja sam izbliza gledao kako on radi i jednostavno kao čovjek ne mogu to podržati. On je po meni uteg za opoziciju – poručuje Kolarić.

Tvrdi i da nema nikakve dogovore ni s vladajućima ni s oporbom oko glasanja u Saboru i kako će glasati za one prijedloge za koje smatra da su dobri.

- Ja hoću izgurati projekt bolnice u Blatu i kad sam ulazio u Sabor u predizbornom programu smo to imali. To je bio moj osobni doprinos da se tamo napravi dječja bolnica. To je važno i na tome ću raditi. Što se tiče zakona, da, danas sam kod jedne točke bio suzdržan, ali sam na prošlom glasanju bio protiv nekih prijedloga zakona oko kojih su iz SDP-a bili suzdržani. Tako da ja tu nemam nikakvih dogovora – tvrdi Kolarić, piše Jutarnji.

Odbijanju oporbene inicijative prethodila je burna rasprava.

Nikola Grmoja (Most) ustvrdio je kako Vlada ne pada jer sadašnju vladajuću većinu "veže isključivo goli interes".

"Ovo je predstava u kojoj se glavni lik, negativac, ne da otjerati s pozornice, no bez obzira na to, ova je Vlada pala kad je dopustila da se truje Lika i kad su institucije zakazale", poručio je Grmoja.

Vladajućima je rekao kako su, kao što je zakopan opasan otpad u Lici, duboko zakopali i pokopali povjerenje ljudi u sebe.

"Vi danas dižete ruke za sebe, ali znajte da ste jedini koji to čine jer nitko u Hrvatskoj više nema povjerenja u vas. Na idućim izborima ljudi će vam pokazati ono što misle, budite sigurni", izjavio je te izazvao žustru raspravu s HDZ-ovcima.

"Vi ste politički ekstremisti i nasilnici", uzvratila mu je Majda Burić (HDZ).

Možemo!: Nepobitna je odgovornost premijera, SDP: Zakopali ste odgovornost

Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako je nepobitna odgovornost premijera za slučaj otpada u Gospiću i "zatrpavanja Hrvatske smećem".

"Institucije su od 2022. znale što se događa u Gospiću, od 2023. su znale da se radi o organiziranom kriminalu, 2024. su svi znali da se tamo odlaže opasni otpad, osim građana Gospića koje premijer nije upozorio", istaknula je.

Dodala je da Gospić nije jedini, da je "Hrvatska izručena međunarodnoj otpadnoj mafiji od strane HDZ-a". Rekla je i kako se koalicijski partneri neće moći oprati od odgovornosti da su "držali na vlasti one koji su trovali Hrvatsku".

HDZ-ovi zastupnici opetovali su kako u Lici nema zagađenja zraka, vode ni tla te uzvratili da odgovornost treba tražiti od gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog odlagališta otpada Jakuševec, koje je, istaknuli su, obećao zatvoriti u prvoj godini mandata. HSLS-ov Dario Hrebak upozorio je da se za godinu dana neće imati gdje u Zagrebu odvoziti otpad.

"Lažete i monstruozno klevećete", kazao im je Damir Bakić (Možemo!).

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić naglasio je kako su razlozi za opoziv mnogo dublji od slučaja Gospić.

"Glavni razlog je rasap - nadzora, odgovornosti, društva", kazao je.

Naveo je kako je Vlada i prema postojećem zakonu mogla intervenirati u Gospiću jer se radi o slučaju opasnosti za okoliš i ljude, osigurati sanaciju i troškove.

"Imali ste ovlast i novac, ali ste zakopali političku odgovornost. Najbolji argument za opoziv je vaš prijedlog dopuna zakona o gospodarenju otpadom. Zakopali ste odgovornost za smeće, za siromaštvo, loš obrazovni sustav, ljudska prava, za Hrvatsku", naglasio je.

"Marica zna, ali Hajdaš Dončić ne zna i ne može, osim zazvati susramlje Kluba i biti junior partner Možemo!, ali premijer biti neće", odgovorio je Marko Pavić (HDZ).

"Bolja je priča o Andreju i Andriju i kako je Andrej tri puta imenovao Andriju glavnim državnim inspektorom", poručio je Denis Kralj (SDP).

DP je napravio ono što je obećao, formirana je Vlada desnog centra i tu smo na braniku na domovine, poručio je Ivica Kukavica.

Vi ste na braniku jedino svojih interesa, uzvratili su SDP-ovci uz podsjetnik da je DP svojedobno tražio opoziv premijera i kazneno ga prijavio pa od svega toga odustao. Rasprava je potom skrenula u smjeru tema komunizma i fašizma.

"Zar ćete stvarno šutke pasti? Izbacit će vas iz Vlade, iz većine, a tu ćete glasati za povjerenje ovom premijeru", ustvrdio je Marin Živković (Možemo!).

HDZ: Plenković ostaje premijer, a oporbeni čelnici nuleri hrvatske politike

HDZ-ov Josip Borić naglasio je kako Andrej Plenković ostaje premijer, a oporbeni čelnici i dalje "nuleri hrvatske politike". "Opoziv o otpadu bio je sve samo ne to. Dragi Gospićani, Ličani, stvaran problem otpada na koji ste ukazali nakon ovog glasanja ostaje između vas i Vlade. Oporba koja je glumila solidarnost s vama ulazi u novu fazu - učiniti sve da otpad ne ode jer onda odlazi i tema", kazao je.

Dodao je kako će ova Vlada učiniti sve da Gospić, Poznanovec, Pazin, Benkovac i sve druge lokacije budu riješene, dok će Jakuševec i dalje gutati tone smeća.

Bio je ovo 44. oporbeni pokušaj rušenja, odnosno propitivanja rada, Vlade u 10 deset godina Plenkovićeva premijerskog mandata.

Sabor je glasovima većine usvojio godišnje Godišnje izvješće o radu Vlade, tzv. izvješće o stanju nacije.

Klub Možemo! je predložio da Sabor zatraži od Vlade da ga u roku od 15 dana izvijesti kada je i od koga premijer saznao za nezakonit otpad u Gospiću te o razlozima smjene glavnog državnog inspektora, što su vladajući, odbili.