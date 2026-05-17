U Drnišu se izmjenjuju tuga, šok i ljutnja poslije ubojstva koje je potreslo cijeli grad. Mnogi mještani pitaju se kako je netko poput Kristijana Aleksića uopće mogao biti na slobodi
Mještanka: 'Aleksić je još 2023. imao popis 12 plavuša koje je planirao likvidirati'
Nakon stravičnog ubojstva u Drnišu, na površinu izlaze mnoge lokalne priče o Kristijanu Aleksiću (50), kojega policija dovodi u vezu s ubojstvom mladića koji mu je dostavljao pizzu, u subotu 16. svibnja oko 23.05 sati.
- Ovaj ubojica... to je čovik... ne znam uopće šta bi vam reka, nije mi jasno da je neko dozvolija da takav čovik šeta gradom, to je prvo i osnovno. Takav čovik nema šta raditi među ljudima - rekao je za Slobodnu Dalmaciju Marin Ivić, 35-godišnjak koji kao konobar radi u ugostiteljskom objektu za koji je pokojni mladić dostavljao hranu i dodao kako je bilo samo pitanje vremena kad će ovako nešto napraviti jer je, nakon izlaska iz zatvora i dolaska kući, prijetio i govorio o tome po ulici.
U tom trenutku u razgovor se ubacila mještanka koja je sjedila u istom kafiću i za Slobodnu Dalmaciju izjavila:
- Kad je 2023. godine bio prijavljen za posjedovanje oružja, našli su mu spisak osoba koje su mu se zamirile, a radilo se o dvanaest žena plavuša koje je htio likvidirati. Tad su ga našli nakon par dana, ispitali ga i pustili.
Policija upozorava građane, ako ga vide, da mu se ne približavaju jer je opasan i vjerojatno naoružan
