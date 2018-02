Kolinda: 'Kažu da je i u Srbiji najbitnije biti dobar domaćin...'

Na službenoj večeri na Pantovčaku srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je za predjelo jeo šunku, kulen, pršut, sir s vrhnjem te pileća jetrica i šampinjone sa žara. Nepce je osladio pečenim zecom, pečenom puricom s mlincima te stubičkom pisanicom s njokima.

Od salata, srbijanski predsjednik mogao je birati između zelene salate, matovilca, radiča, zelja, kukuruza i graha. Sve to zalijevalo se biranim hrvatskim vinima: chardonnayom i dingačem Matuško. Uz desert poslužen je pjenušac.

Na večeru je, doznajemo, pozvan i premijer Plenković koji se ispričao obavezama.

- Premijer se već ranije ispričao zbog drugih obaveza. Idu dvije potpredsjednice Vlade, Marija Pejčinović Burić i Martina Dalić - kažu nam iz Vlade.

Kolinda Grabar Kitarović je na večeri rekla da je čula da je i u Srbiji najbitnije biti dobar domaćin.

- Isti je slučaj i kod nas. Moja majka se uvijek trudila da gosti koji dolaze kod nas ne odu poslije na roštilj - našalila se predsjednica.

Naglasila je da je posjet Vučića značajan.

- Na mojim rukavima je danas pisalo 'hrabrost'. Nadam se da će sljedeći put pisati 'mudrost' - naglasila je Grabar Kitarović.

Kurir piše da se predsjednica Vučiću i delegaciji ispričala ako su doživjeli neku neugodnost, te dodala da se radi o manjini, a da većina Hrvata želi razgovore i dogovor. Vučić je rekao da je gostoprimstvo na visokom nivou i pozvao Grabar Kitarović da dođe u Srbiju.

Vučić se našalio da je nazvao ministra Aleksandra Vulina i poručio mu da i za njega vrijedi 100 dana šutnje na teme iz prošlosti. Vučić je rekao da se se nada boljim odnosima Hrvatske i Srbije.

Recenzija: Pametan izbor vina, ali ne i vinjaka

Izbor vina je pametan jer su ta Krauthakerova i Matuškova vina poznata i cijenjena u Srbiji. Domaći aperitivi vjerojatno su destilati i likeri. To se u pravim restoranima već godinama ne pije prije, nego poslije jela. Aperitivi su suhi pjenušci (s oznakom Extra Brut ili Zero dosage odnosno Pas dosage) ili lagana suha i nearomatična bijela vina. Srbi imaju izvanredne, ozbiljne odležane rakije kojima je teško parirati. Pravi bi izbor bio jedino Enjingijeva Komovica iz 1984. To je odličan vinjak od zwegelta odležan u drvenoj bačvi. Uglavnom, kao da ni lektor ni sommelier nisu vidjeli jelovnik.

Drugog dana posjeta, srbijanski predsjednik prijepodne će posjetiti Srbe u Vrginmostu, a popodne nazočiti Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu kojoj će nazočiti i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.