Kolinda planira graditi kuću na Grobniku: 'Svijet može pružiti širinu, ali dom daje dubinu...'

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je kako planira izgraditi obiteljsku kuću na Grobniku, na zemljištu koje joj je darovao otac. Ideja o povratku rodnom kraju, kaže, posljednjih joj je godina sve bliža, unatoč brojnim međunarodnim obvezama i putovanjima. U razgovoru za nedjeljno izdanje Novog lista, povodom Međunarodni dan žena, bivša predsjednica govorila je o životu nakon završetka mandata, međunarodnim angažmanima i ulozi Hrvatske na globalnoj sceni. Ipak, dio intervjua posvetila je i osobnim planovima, među kojima je i gradnja kuće na Grobnišćini.

Grabar-Kitarović istaknula je kako joj svaki dolazak u rodni kraj ima posebno značenje. Dok je u mladosti težila putovanjima i upoznavanju svijeta, danas sve više osjeća potrebu za povratkom mjestu iz kojeg potječe.

Prema njezinim riječima, kuću planira graditi na zemljištu koje je dobila od oca kao obiteljsko nasljeđe. Iako projekt ne napreduje onoliko brzo koliko bi željela, uvjerena je da će se plan uskoro ostvariti. Uz osmijeh je dodala kako na Grobniku često vrijedi pravilo „pomalo“, aludirajući na opušteniji ritam života u tom kraju.

Bivša predsjednica naglašava da su Rijeka i Grobnik za nju mnogo više od geografskih točaka. Riječ je, kaže, o prostoru snažne osobne pripadnosti i identiteta, kojem se uvijek rado vraća bez obzira na međunarodne obveze.

Posebno joj znači susret s ljudima koji je poznaju još iz vremena prije političke karijere. Upravo u takvom okruženju, ističe, nestaju formalnosti i titule, a ostaje ono najvažnije – osjećaj pripadnosti i autentičnosti.

Zaključno poručuje kako su joj Rijeka i Grobnik trajni podsjetnik na životne prioritete. Iako čovjek može obići svijet, razgovarati s najutjecajnijim ljudima i sudjelovati u najvažnijim međunarodnim susretima, povratak domu ima posebnu vrijednost. Kako kaže, svijet može pružiti širinu, ali dom daje dubinu.