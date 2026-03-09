Obavijesti

News

Komentari 5
ZEMLJU DAO OTAC

Kolinda planira graditi kuću na Grobniku: 'Svijet može pružiti širinu, ali dom daje dubinu...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Kolinda planira graditi kuću na Grobniku: 'Svijet može pružiti širinu, ali dom daje dubinu...'
Pariz: Sandra Elkasević s broncom oko vrata na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Iako projekt ne napreduje onoliko brzo koliko bi željela, uvjerena je da će se plan uskoro ostvariti. Uz osmijeh se prisjetila izreke koje ondje vrijedi za takve stvari - "pomalo"

Admiral

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je kako planira izgraditi obiteljsku kuću na Grobniku, na zemljištu koje joj je darovao otac. Ideja o povratku rodnom kraju, kaže, posljednjih joj je godina sve bliža, unatoč brojnim međunarodnim obvezama i putovanjima. U razgovoru za nedjeljno izdanje Novog lista, povodom Međunarodni dan žena, bivša predsjednica govorila je o životu nakon završetka mandata, međunarodnim angažmanima i ulozi Hrvatske na globalnoj sceni. Ipak, dio intervjua posvetila je i osobnim planovima, među kojima je i gradnja kuće na Grobnišćini.

ŽEĐ ZA ZNANJEM A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu
A zdaj grem v šolo, ampak v deželi. Kolinda Grabar Kitarović na slovenskom doktoratu

Grabar-Kitarović istaknula je kako joj svaki dolazak u rodni kraj ima posebno značenje. Dok je u mladosti težila putovanjima i upoznavanju svijeta, danas sve više osjeća potrebu za povratkom mjestu iz kojeg potječe.

Prema njezinim riječima, kuću planira graditi na zemljištu koje je dobila od oca kao obiteljsko nasljeđe. Iako projekt ne napreduje onoliko brzo koliko bi željela, uvjerena je da će se plan uskoro ostvariti. Uz osmijeh je dodala kako na Grobniku često vrijedi pravilo „pomalo“, aludirajući na opušteniji ritam života u tom kraju.

Bivša predsjednica naglašava da su Rijeka i Grobnik za nju mnogo više od geografskih točaka. Riječ je, kaže, o prostoru snažne osobne pripadnosti i identiteta, kojem se uvijek rado vraća bez obzira na međunarodne obveze.

Posebno joj znači susret s ljudima koji je poznaju još iz vremena prije političke karijere. Upravo u takvom okruženju, ističe, nestaju formalnosti i titule, a ostaje ono najvažnije – osjećaj pripadnosti i autentičnosti.

NOVA FOTKA Kolinda Grabar Kitarović je na Olimpijskim igrama srela princa pa se pohvalila: 'S kolegom...'
Kolinda Grabar Kitarović je na Olimpijskim igrama srela princa pa se pohvalila: 'S kolegom...'

Zaključno poručuje kako su joj Rijeka i Grobnik trajni podsjetnik na životne prioritete. Iako čovjek može obići svijet, razgovarati s najutjecajnijim ljudima i sudjelovati u najvažnijim međunarodnim susretima, povratak domu ima posebnu vrijednost. Kako kaže, svijet može pružiti širinu, ali dom daje dubinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'
IZ MINUTE U MINUTU

NATO oborio iransku balističku raketu iznad Turske. Ministar u SAD-u: 'Ovo je samo početak'

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026