Koljača Mladića pokopat će država: Želio je da ga pokopaju uz kćer Anu u Beogradu

Tjedan dana nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića njegovo je tijelo u Haagu preuzeo sin i prevezli su ga u Srbiju, gdje će balkanskoga krvnika pokopati. Mladić je umro u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda u Scheveningenu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako će sin uskoro obavijestiti javnost što obitelj želi učiniti, a kaže kako sigurnosne službe procjenjuju da će na sprovodu biti deseci tisuća građana.

- Mi ćemo biti tu da pružimo svaku vrstu logističke potpore i da očuvamo javni mir i sigurnost. To je vrlo teško osigurati i jamčiti sigurnost svima. Moramo sve osigurati zbog mjesta groblja, mjesta ukopa. Vrlo, vrlo zahtjevan posao je pred našim službama i upotrijebit ćemo sve raspoložive snage da osiguramo sigurnost za sve građane - kazao je Vučić, ali nije precizirao gdje će Mladića pokopati.

Mladićev odvjetnik Branko Lukić prije je rekao kako je njegova želja bila da bude pokopan uz kćer Anu u Beogradu, no obitelj još nije objavila konačnu odluku. Iz Srbije su već najavljivali da će Mladića pokopati uz najviše državne i vojne počasti. Boračka organizacija Republike Srpske (BORS) priopćila je da će u suradnji s vlastima Republike Srpske i Srbije organizirati prijevoz za sve zainteresirane branitelje koji žele ići na pogreb.

Mural s natpisom "Bulevar Ratka Mladića" osvanuo je jučer ujutro u četvrti Liman u Novom Sadu, nakon što su prethodnih dana na više lokacija u tom dijelu grada postavljene naljepnice s istom porukom, izrađene tako da podsjećaju na službene ploče s nazivima ulica, objavio je novosadski portal 021.rs. Dio javnosti podsjeća da su slične naljepnice i plakate s nazivom "Bulevar Ratka Mladića" u Beogradu 2007. godine lijepili tadašnji dužnosnici Srpske radikalne stranke, među njima i današnji predsjednik Aleksandar Vučić, tad glavni tajnik SRS-a.

Nakon što je objavljena vijest o smrti ratnog zločinca, u Srbiji u određenim krugovima Mladića i dalje veličaju kao nacionalnog junaka. Sramotne fotografije stizale su i iz Novog Sada i iz Republike Srpske. U Novom Sadu skupina ljudi bakljama mu je odala počast i izvjesila veliki transparent s Mladićevim portretom u uniformi. Na transparentu je ćirilicom ispisana poruka: "Iz tvoje borbe živi naša sloboda".

Nekoliko stotina uglavnom mlađih ljudi u Zvorniku i Višegradu izvikivalo je Mladićevo ime, ali i vatrometom su mu odali počast. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine dobilo je na tisuće pojedinačnih prijava protiv osoba za koje se sumnja da su počinile kazneno djelo veličanja osuđenika za ratne zločine. Na veličanje krvnika s Balkana stigle su i mnoge reakcije. Europska komisija priopćila je da je svako veličanje ratnih zločinaca u suprotnosti s europskim vrijednostima i da za to nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u kandidatima za članstvo.

- Takvim sprovodom država preuzima na sebe sve ono što je Ratko Mladić učinio. Umjesto procesa suočavanja s prošlošću, išlo se na glorifikaciju onih koji su počinili zločine - rekao je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, a iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća oštro su osudili veličanje zločinca.

Na sramotne postupke osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.

- Da se njemu ovakvi hvalospjevi rade, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u RS-u, ne samo da nisu prošli katarzu nego nisu napravili ni prvi korak o tome gdje bi htjeli biti, kakve vrijednosti dijele i kako će takvi u Europu. Ovako sigurno neće, to nije samo stav Hrvatske, to je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da se moramo vratiti u prvi razred škole, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i neprimjerenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu - rekao je Plenković.

Mladić je preminuo u Haagu nakon serije moždanih udara. Zahtjevi obitelji da mu se zbog lošeg zdravlja omogući liječenje u Srbiji nisu bili odobreni. Ratni put nije počeo u BiH. Bio je jedan od ključnih zapovjednika JNA u operacijama u Hrvatskoj, posebno u sjevernoj Dalmaciji. Njegove snage napadale su Kijevo, područje Šibenika, Zadra i Sinja, a važnu ulogu imao je i u napadu na Škabrnju, gdje su Srbi zaklali 84 Hrvata i još 14 u Nadinu. Za te zločine nikad nije odgovarao. Hrvatske vlasti izrazile su tad nezadovoljstvo.

Ratko Mladić je bio je na čelu glavnog stožera vojske bosanskih Srba od njezina utemeljenja 12. svibnja 1992. pa do 8. studenog 1996. Nakon što je smijenjen s te dužnosti pod pritiskom međunarodne zajednice, skrivao se u vojnim objektima u BiH, a potom i u Srbiji, gdje je godinama uživao zaštitu dok su na vlasti bili Slobodan Milošević i Vojislav Koštunica. Uhićen je tek u svibnju 2011. u selu Lazarevu kraj Zrenjanina, gdje se skrivao u rođakovoj kući.

Odmah nakon toga prevezli su ga u pritvor Međunarodnoga kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Haagu, gdje je i dočekao pravomoćnu presudu. Suđenje je trajalo 530 dana, a uključivalo je 592 svjedočenja te iznošenje gotovo 10.000 dokaznih predmeta. Nijednog trenutka tijekom suđenja Mladić nije pokazao kajanje zbog počinjenih zločina, a suce je opetovano vrijeđao i optuživao za pristranost.

- Želim da moji neprijatelji, a ima ih mnogo, crknu jer sam ja još živ - rekao je Mladić na početku haškog suđenja.

Mladić je tijekom rata u BiH uživao u pokazivanju svoje moći pred kamerama, bilo dizanjem utega ili razmetanjem pred prestravljenim bošnjačkim zatvorenicima, netom prije nego što će ih njegovi vojnici ubiti.

- Dobra večer, ja sam general Mladić - snimljen je kako govori prestravljenim ženama i djeci koja su sjedila u autobusu i čekala progon iz svojih domova u Srebrenici u srpnju 1995.

Čak i dok im se obraćao, njegovi vojnici su izdvajali muškarce i pripremali ih za pogubljenje. Najmlađi ubijeni imao je 14 godina. Američki diplomat Christopher Hill opisao je Mladića kao brutalnog, arogantnog i taštog. Prepričao je kako je, tijekom pregovora koje je sazvao 1995., bivši general zaklao svinju da bi pokazao svoju brutalnost. 