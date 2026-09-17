HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila
STANJE NA CESTAMA
Kolona kod Zagreba jedan kilometar, vozi se u jednoj traci
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Kolona vozila na autocesti A4 u prilazu zoni radova i naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba, duga je jedan kilometar i vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).
Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle.
HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
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