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STANJE NA CESTAMA

Kolona kod Zagreba jedan kilometar, vozi se u jednoj traci

Piše HINA,
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Kolona kod Zagreba jedan kilometar, vozi se u jednoj traci
Foto: HAK
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HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila

Kolona vozila na autocesti A4 u prilazu zoni radova i naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba, duga je jedan kilometar i vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle.

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HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

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