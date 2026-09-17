Kolona kod Zagreba jedan kilometar, vozi se u jednoj traci

Kolona vozila na autocesti A4 u prilazu zoni radova i naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba, duga je jedan kilometar i vozi se jednim trakom, uz ograničenje brzine, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima magle.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća.